Meteorolojik Uyarı (31.05.2021) Antalya'da Kuvvetli Yağış
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Meteorolojik Uyarı (31.05.2021) Antalya'da Kuvvetli Yağış

Meteorolojik Uyarı (31.05.2021) Antalya'da Kuvvetli Yağış
Habermetre - Haberler | Toplum

METEOROLOJİK UYARI(Antalya'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

METEOROLOJİK UYARI

(Antalya'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor! )

Başlama Zamanı: 01. 06. 2021 12: 00 TSİ

Bitiş Zamanı: 01. 06. 2021 19: 00 TSİ

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın (01. 06. 2021 Salı) öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın Manavgat, Alanya, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde görülecek yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ

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Kaynak: Habermetre

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Meteorolojik Uyarı (31.05.2021) Antalya'da Kuvvetli Yağış - Haberler
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