Meteorolojiden Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Doğu Akdeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz açıklarında yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan, 19 Ocak Çarşamba ise doğudan fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, 20 Ocak Perşembe öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülen fırtına nedeniyle ulaşımda aksama yaşanabileceği uyarısı yapıldı.