Meteoroloji uyarmıştı, Karabük'te kar yağışı başladı
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Meteoroloji uyarmıştı, Karabük'te kar yağışı başladı

23.03.2021 20:44 | Son Güncelleme: 23.03.2021 20:55

Meteoroloji uyarmıştı, Karabük'te kar yağışı başladı İstanbul'u Karadenize bağlayan D-100 karayolunda kar yağışı şiddetini arttırdı Karabük-Bartın karayolu ile İstanbul'u Karadenize bağlayan Kemikli rampaları ve İsmetpaşa virajlarında kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji uyarmıştı, Karabük'te kar yağışı başladı

İstanbul'u Karadenize bağlayan D-100 karayolunda kar yağışı şiddetini arttırdı

KARABÜK - Karabük-Bartın karayolu ile İstanbul'u Karadenize bağlayan Kemikli rampaları ve İsmetpaşa virajlarında kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Karabük-Bartın karayolunda etkili olmaya başlayan kar yağışı sonrası doğa beyaza bürüdü. 1030 rakımlı Ahmet Usta geçidinde karayolları ekipleri bastıran kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek buzlanma ve diğer olumsuzluklara karşı çalışma başlattı.

Öte yandan İstanbul'u Karadenize bağlayan D-100 karayolu kemikli rampalarında da Mart ayının sonunda etkili olan kar yağışı şiddetini giderek arttırırken sürücüler ilerlemekte zorluk yaşıyor.

Kentte kar yağışının özelliklerde yüksek kesimlerde hafta sonuna kadar etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji uyarmıştı, Karabük'te kar yağışı başladı
Meteoroloji uyarmıştı, Karabük'te kar yağışı başladı
Meteoroloji uyarmıştı, Karabük'te kar yağışı başladı
Meteoroloji uyarmıştı, Karabük'te kar yağışı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI

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