Meteoroloji uyarmıştı, Karabük'te kar yağışı başladı

Meteoroloji uyarmıştı, Karabük'te kar yağışı başladı İstanbul'u Karadenize bağlayan D-100 karayolunda kar yağışı şiddetini arttırdı Karabük-Bartın karayolu ile İstanbul'u Karadenize bağlayan Kemikli rampaları ve İsmetpaşa virajlarında kar yağışı etkili oluyor.