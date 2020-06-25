HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Metecan Birsen: "Karşıyaka ile sözleşmemi uzatmamın mutluluğunu yaşıyorum"

Pınar Karşıyaka ile sözleşmesini 2 yıl daha yenileyen Metecan Birsen, mutlu olduğunu söyledi.

Metecan Birsen:
25.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:29

Pınar Karşıyaka ile sözleşmesini 2 yıl daha yenileyen Metecan Birsen, mutlu olduğunu söyledi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 2020-2021 sezonu planlamaları kapsamında dün yaptığı açıklamayla basketbolcusu Metecan Birsen ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme yenilediğini duyurmuştu. 2.05 boyundaki başarılı basketbolcu için bugün saat 19.12'de imza töreni düzenlenecek. Tören, kulübün sosyal medya kanallarından canlı yayınlanacak.

Birsen, sözleşmesinin uzatılmasından dolayı mutlu

Öte yandan kırmızı-yeşilli kulübün açıklamasından sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Metecan Birsen, sözleşmesinin uzatıldığı için mutluluk yaşadığını söyledi. Birsen, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Pınar Karşıyaka ailesi ile olan birlikteliğimi en az 1 sene daha devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Önümüzdeki sezon taraftarımızla, hep birlikte başarılı ve sağlıklı olmak dileğiyle."

Birsen'in yaptığı paylaşıma kısa sürede yüzlerce etkileşim gelirken, Karşıyakalı taraftarlar yaptıkları yorumlarla 25 yaşındaki basketbolcuya hayırlı olsun ve başarılar dileklerinde bulundu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu Spor
Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu
Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey Spor
Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı Spor
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı
15 yaşında resmi maça çıkan Luka Romero, La Liga'da oynayan en genç oyuncu rekorunu kırdı Spor
15 yaşında resmi maça çıkan Luka Romero, La Liga'da oynayan en genç oyuncu rekorunu kırdı
Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz Spor
Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz
F.Bahçe eski yöneticisinden Ali Koç yönetimine eleştiri: Obradovic'le görüşmeler kontrat bitimine bırakılmaz Spor
F.Bahçe eski yöneticisinden Ali Koç yönetimine eleştiri: Obradovic'le görüşmeler kontrat bitimine bırakılmaz
İtalya Serie A'da zirveye oynayan Lazio ve Inter puan kaybetti
İtalya Serie A'da zirveye oynayan Lazio ve Inter puan kaybetti
F.Bahçe, G.Saray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş için harekete geçti!
F.Bahçe, G.Saray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş için harekete geçti!
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in yerine Sarunas Jasikevicius ile görüşmelere başladı
Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in yerine Sarunas Jasikevicius ile görüşmelere başladı
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş
N'Koudou'dan karantina itirafı: Oruç tutup Kuran okuyordum
N'Koudou'dan karantina itirafı: Oruç tutup Kuran okuyordum
Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi
Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi
Pep Guardiola, Sergio Agüero için endişeli: Sahalara dönüşü uzun sürebilir
Pep Guardiola, Sergio Agüero için endişeli: Sahalara dönüşü uzun sürebilir
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
Galatasaray, koronavirüs döneminde Avrupa'da en çok değer kaybeden üçüncü kulüp oldu
Galatasaray, koronavirüs döneminde Avrupa'da en çok değer kaybeden üçüncü kulüp oldu
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğu İbrahim Üzülmez'e emanet
Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğu İbrahim Üzülmez'e emanet
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı
Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü
Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi, çocuk yaşlarda da klasını konuşturuyordu
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi, çocuk yaşlarda da klasını konuşturuyordu
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı
Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı
Arsenal, David Luiz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Arsenal, David Luiz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Ayrılık sonrası Obradovic'ten ilk açıklama: Hayatımın en zor kararlarından birini verdim
Ayrılık sonrası Obradovic'ten ilk açıklama: Hayatımın en zor kararlarından birini verdim
Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti
Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Alişan Kenan Doğulu Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Jose Sosa Serdar Aziz Alper Ulusoy Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Alişan Avrupa Oyunlar
Şu an buradasınız: Metecan Birsen: "Karşıyaka ile sözleşmemi uzatmamın mutluluğunu yaşıyorum" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 12:51:14. #1.14#
title