Metaverse arsa fiyatları ne kadar? Metaverse ne demek? Metaverse nereden alınır? Metaverse coinler nelerdir?

Metaverse teknolojisi sayesinde birçok şey sanal ortamda satılmaya başlandı. Buna bir örnek olarak metaverse sayesinde sanal yatlar bile binlerce dolara satılmaktadır. Metaverse teknolojisini insanlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Dijital dünyanın sanal bir evrene dönüşmesini ve bu nedenle bilgisayar, android cihazlar ve 3D cihazlar sayesinde insan beyninin, yapay bir fiziksel ortama dahil olmasını sağlıyor. Detaylar haberimizdedir...

Dünyadaki en önemli metaverse yatırımcıları, sanal gerçeklik cihazları üzerine çalışan Oculus şirketini 2 milyar dolara alan Facebook gelmektedir. Nitekim Facebook bu alanda Microsoft gibi önemli yazılım şirketleri ile işbirliği anlaşmaları imzalamıştır. Ayrıca Roblox gibi oyun platformları da bu alanda büyük arge yatırımları yapmaktadır. Metaverse anlamı nedir? Metaverse arsa alma nasıl yapılır? Metaverse coinleri hangileridir? Metaverse arsa fiyatları ne kadar?

MATAVERSE NEDİR?

Sanal bir evrene dönüşüleceğine inanılan metaverse teknolojisi insanlar tarafından merak ediliyor. Metaverse nedir? Metaverse kavramı ilk kez Neal Stephenson'ın 1992 yılında yayınladığı bilim kurgu romanı Snow Crash'de ortaya çıktı. Metaverse kavramı kurgusal bir dünyayı nitelendiriyor. Nitekim metaverse kavramı, ortaya atıldığı ilk dönemlerde aşırı abartılı ve spekülatif bir gelecek perspektifi olmakla eleştirilmiştir.

Ayrıca Facebook'un konuya ilgi duymaya başlamasıyla kavram daha da ön plana çıkmıştır. Bundan dolayı, elinde büyük bir veri havuzu olan Facebook, milyonlarca insanın metaverilerine sahip olmuştur. Bu sayede yapay zeka temelli bir yapay dünyanın, insanların bireysel sınırlarını tehdit edeceği endişesini ortaya çıkarmıştır.

Metaverse, sanal bir kamusal alan oluşturmayı hedeflemektedir. Bu kamusal alanın sanal para birimleri bugün halihazırda kripto para piyasasında işlem görüyor. Bu açıdan bu kavram internetin geleceği olarak görülmektedir. Metaverse adı verilen bu yapay evrene ilk giriş yapan şehir ise Seul kenti olmuştur.

Bu metaverse teknoloji yeterince geliştiği takdirde, insanlar edindikleri sanal gerçeklik cihazları sayesinde alışveriş yapma, sinemaya gitme, kafede zaman geçirme gibi pek çok eylemi fiziksel bir çaba harcamaksızın yapma fırsatına erişmiş olacaktır. Hatta 2020 yılında ünlü rap sanatçısı Travis Scott Fortnite platformu içerisinde metaverse ortamında sanal bir konser düzenlemiştir.

METAVERSE COİNLERİ NELERDİR?

Axie Infinity (AXS)

The Sandbox (SAND)

Decentraland (MANA)

Enjin Coin (ENJ)

Defi Kingdoms (JEWEL)

Mobox (MBOX)

My Neighbor Alice (ALICE)

METAVERSE NEREDEN ALINIR?

Metaverse kavramı ilk kez Neal Stephenson'ın 1992 yılında yayınladığı bilim kurgu romanı Snow Crash'de ortaya çıktı. Metaverse nereden alınır? Metaverse kavramı kurgusal bir dünyayı nitelendiriyor. Nitekim metaverse kavramı, ortaya atıldığı ilk dönemlerde aşırı abartılı ve spekülatif bir gelecek perspektifi olmakla eleştirilmiştir.

Bu metaverse teknoloji yeterince geliştiği takdirde, insanlar edindikleri sanal gerçeklik cihazları sayesinde alışveriş yapma, sinemaya gitme, kafede zaman geçirme gibi pek çok eylemi fiziksel bir çaba harcamaksızın yapma fırsatına erişmiş olacaktır.

Son zamanlarda arsa satışı konusuyla gündemden düşmeyen Metaverse, Sandbox, Ovr gibi birçok metverse platformu, milyon dolarlık arsa alımları gerçekleştirmiştir. Bu dünyaya ilk giriş yapan şehir Seul kenti olmuştur.

ABD'nin de içinde yer aldığı ve bütün dünyanın bir düzlem olarak kullandığı Metaverse evreninde meydanlar, ibadet alanları ve kültürel binalar olmak üzere satın alınabiliyor. Metaverse sisteminde yatırım yaparken alınacak risklere karşı öngörülü olmak oldukça değerlidir. Metaverse evreninde kripto paralar geçerli olup, bu kripto paraların tamamı sanal hisseler olarak kullanılıyor. Ancak sanal ortamı hedeflemekte olan en popüler kripto para Decentraland'dır. Bu platformdan arsa alınabilmekte ve ayrıca Axie Infinity, Enjin Coin, The Sandbox gibi platformlar da kullanılabilir.

METAVERSE ARSA NASIL ALINIR?

Metaverse kullanıcıların, sanal bir gerçeklik sunmaktadır. Metaverse arsa nasıl alınır? Metaverse teknolojisi artırılmış gerçeklik teknolojilerini yani, sanal gerçeklik gözlüğü, akıllı bileklik vs. gibi ürünleri kullanarak üç boyutlu şekilde yer alabileceği bu sanal evrenin, iş toplantılarından ve eğlenceye çeşitli amaçlarla kullanılması amaçlanıyor. Günümüzde son zamanlarda gündeme gelen, metaverse arsa satışıyla da popülaritesini kazanmış durumdadır, Sandbox, Ovr gibi birçok metaverse platformunda milyon dolarlık parsel alımları başlamıştır. Metaverse teknolojisi, bu sanal toplumsal düzleme ilk giriş yapan şehir ise Seul kenti oldu. ABD başta olmak üzere tüm dünya haritasının toplumsal bir düzlem olarak kullanıldığı bazı metaverse sanal evrende insanlar, meydanları ve kültürel binaları, ibadet alanlarını bile satın almış durumdadır.

METAVERSE ARSA FİYATLARI

Metaverse sana gerçeklik üzerinden İstanbul'da arsa satılmaktadır. Özellikle Çırağan caddesi ve İstiklal caddesine yoğun bir ilgi bulunuyor. Bununla beraber, İstiklal caddesi üzerinde bulunan arsa kalmamıştır. Metaverse arsalarına gün geçtikçe talep artmaktadır. Bu sanal gerçeklik, bütün dünyayı parsel şeklinde bölüp satılmaktadır. En değerli alanların satıldığı ve giderek talebin arttığı sanal arsalar, bir başka bakış açısıyla ileriye dönük bir yatırım olarak düşünülmekte.

Metaverse arsa fiyatları, sanal arsa alacak insanlar fiyatlarını merak etmektedir. Metaverse arsa fiyatları ne kadar? İstiklal caddesinin arka sokaklarında en düşük fiyatlar 12 OVR (400 TL) fiyattan alıcı bulabilmektedir. Nişantaşı semtindeki arsalar ise, 8 OVR yani yaklaşık 250 TL'den satışa sunulmaktadır.

Sembol alanlar olan stadyum, cami saray ve köprü gibi alanlar ise çoktan tükenmiş durumdadır. Bu neden ise sadece ileride değerlenecek arsaların kalmasına sebep oldu. Şu ana kadar Türkiye genelinde yaklaşık 20 binin üzerinde arsa satın alınmış durumdadır.

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