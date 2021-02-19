Son dakika gündem: Metal geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)
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Son dakika gündem: Metal geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)

19.02.2021 19:01 | Son Güncelleme: 19.02.2021 19:14

Son dakika haber: Manisa'da metal geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Manisa'da metal geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yunusemre-Menemen yolunda bulunan, hurda atıkların geri dönüşümü yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikadan dumanlar çıktığını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alınırken, ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.

Son dakika gündem: Metal geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)
Son dakika gündem: Metal geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)
Son dakika gündem: Metal geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)
Son dakika gündem: Metal geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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