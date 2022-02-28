Şaşırtan Mesut Özil kararı! İsmail Kartal büyük sürpriz hazırlıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde Luiz Gustavo, Novak ve Ferdi gibi isimler sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak.

SON 7 MAÇTA FORMA GİYMEDİ

Belindeki sakatlığı nedeniyle sarı lacivertlilerin son 7 maçında forma giyemeyen dünya yıldızı Mesut Özil ile ilgili son karar ise İsmail Kartal tarafından verildi.

SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte idmanlara başlayan Mesut, tecrübeli teknik adam tarafından Kasımpaşa maçı kadrosuna alınmadı. Fanatik'teki habere göre; Sarı lacivertli takımın teknik patronunun, 10 numaralı futbolcuyu kadroya neden dahil etmediği de ortaya çıktı.

RİSK ALMAK İSTEMİYOR

Kartal, sakatlığını atlatan ve takımla birlikte idmana çıkan Mesut'a henüz hazır olmadığı için Kasımpaşa maçı kadrosuna yer vermedi. Geçtiğimiz ayda basın mensuplarıyla yaptığı bir sohbet toplantısında Mesut'u yüzde yüz hazır olduğunda kullanmak istediğini dile getiren Fenerbahçe'nin hocasının, oyuncusunu riske atmak istemediği için bu kararı verdiği öğrenildi.

İRFAN KADROYA DÖNÜYOR

Sakatlığını atlatan bir diğer isim de İrfan Can Kahveci'ydi... 5 Şubat'ta sakatlanan ve Giresunspor, Hatayspor, Slavia Prag maçlarını kaçıran İrfan Can, bugün Kasımpaşa maçında formasına kavuşacak.

LİDER OLACAK

İsmail Kartal, Kasımpaşa maçı kadrosunu tamamen Trabzonspor maçı için oluşturduğu senaryoya göre düzenledi. Tecrübeli teknik adamın, Mesut'a lider Trabzonspor karşısında kilit oyuncu olarak baktığı ve bu nedenle Kasımpaşa maçı kadrosunda yer vermediği öğrenildi. İsmail Kartal, form yakalamak için Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını fırsat olarak görüyor ve bu sebeple Mesut'tan yerinde verim almak istiyor.

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