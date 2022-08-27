Mesut Özil'den sosyal medyayı sallayan Yıldız Tilbe paylaşımı: Seninle büyüdük

Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaratan ardından da Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, sosyal medyadan takipçilerinin beğenisini kazanan bir paylaşım yaptı.

"SENİNLE BÜYÜDÜK"

Başakşehir'in dünyaca ünlü futbolcusu, Instagram hesabından Yıldız Tilbe dinlediği anları paylaştı. Mesut Özil paylaşımında, "Seninle büyüdük" ifadelerini kullanırken Türk bayrağı emojisine yer verdi.

DAHA ÖNCE DE PAYLAŞMIŞTI

Yıldız Tilbe hayranı olduğu bilinen Mesut Özil henüz sarı-lacivertlilere imza atmadan önce Yıldız Tibe'nin "Vazgeçtim" şarkısını dinlediği anları paylaşmıştı.