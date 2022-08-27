Üye Girişi
Haberler

Mesut Özil'den sosyal medyayı sallayan Yıldız Tilbe paylaşımı: Seninle büyüdük

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, sosyal medyadan ünlü Yıldız Tilbe dinlediği anları paylaştı. Dünyaca ünlü futbolcu, "Seninle büyüdük" ifadelerini kullandığı paylaşımında Türk bayrağı emojisine koydu.

Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaratan ardından da Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, sosyal medyadan takipçilerinin beğenisini kazanan bir paylaşım yaptı.

"SENİNLE BÜYÜDÜK"

Başakşehir'in dünyaca ünlü futbolcusu, Instagram hesabından Yıldız Tilbe dinlediği anları paylaştı. Mesut Özil paylaşımında, "Seninle büyüdük" ifadelerini kullanırken Türk bayrağı emojisine yer verdi.

Mesut Özil'den sosyal medyayı sallayan Yıldız Tilbe paylaşımı: Seninle büyüdük

DAHA ÖNCE DE PAYLAŞMIŞTI

Yıldız Tilbe hayranı olduğu bilinen Mesut Özil henüz sarı-lacivertlilere imza atmadan önce Yıldız Tibe'nin "Vazgeçtim" şarkısını dinlediği anları paylaşmıştı.

Mesut Özil'den sosyal medyayı sallayan Yıldız Tilbe paylaşımı: Seninle büyüdük

Kaynak: Haberler.com / Spor

Başakşehir Mesut Özil Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Alaattin Süer kimdir? İYİ Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan adayı Alaattin Süer kimdir? Sevin Çağlayan kimdir? İYİ Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan adayı Sevin Çağlayan kimdir? Fatih Koca kimdir? İYİ Parti Ankara Sincan Belediye Başkan adayı Fatih Koca kimdir? Zekeriya Ersarı kimdir? İYİ Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan adayı Zekeriya Ersarı kimdir? Hüseyin Bayındır kimdir? İYİ Parti Ankara Mamak Belediye Başkan adayı Hüseyin Bayındır kimdir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 7-8 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 7-8 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Kemal Babuccu kimdir? İYİ Parti Ankara Keçiören Belediye Başkan adayı Kemal Babuccu kimdir? Fehmi Kandemir kimdir? İYİ Parti Ankara Gölbaşı Belediye Başkan adayı Fehmi Kandemir kimdir? Hilmi Özer kimdir? İYİ Parti Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Hilmi Özer kimdir? EXXEN canlı maç izle! (FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 7 Mart EXXEN spor canlı izle! Osman Topal kimdir? İYİ Parti Ankara Çankaya Belediye Başkan adayı Osman Topal kimdir? Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı CANLI izle! 7 Mart St.Gilloise Fenerbahçe maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 8 Mart Cuma Hutbesi yayınlandı! 8 Mart Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 8 Mart Cuma Hutbesi! Denver Nuggets Boston Celtics NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 8 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title