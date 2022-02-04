Mescid-i Aksa minberinden İsrail'in yıkım politikasına tepki - Haberler
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Mescid-i Aksa minberinden İsrail'in yıkım politikasına tepki

AA, Esat Fırat - Güncel
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Mescid-i Aksa minberinden İsrail'in yıkım politikasına tepki

Mescid-i Aksa'da okunan cuma hutbesinde, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerini ve mülklerini hedef alan yıkım politikasına tepki gösterildi.

Mescid-i Aksa'da okunan cuma hutbesinde, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerini ve mülklerini hedef alan yıkım politikasına tepki gösterildi.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif'teki cuma hutbesini, Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin okudu.

Şeyh Hüseyin, İsrail'in Filistinlilerin evlerini yıkmaya hız verdiğini vurgulayarak, Filistinlilere "İsrail zulmüne karşı birlik olma ve mücadele etme" çağrısında bulundu.

Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif baskınlarına da dikkati çeken Şeyh Hüseyin, "Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğunu ve Filistinlilerin Kudüs'ün asli sahipleri olduğunu" yineledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarına rağmen Mescid-i Aksa'daki cuma namazına yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı belirtildi.

AA / Esat Fırat - Güncel

Mescit, İsrail, Cuma, Aksa, Güncel, Haber

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