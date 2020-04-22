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Meryem, Spor, Haber

Meryem Boz: "Annem Survıvor'a katılmamı istiyor"

Milli takım ile verdiği olimpiyat mücadelesinden karantina günlerinde evde geçirdiği zamana kadar birçok konuda merak edilenleri yanıtlayan Boz, izleyicilerden gelen 'Survivor'a gitmek ister misin?

22.04.2020 23:21 | Son Güncelleme: 22.04.2020 23:21
Meryem Boz:

Milli takım ile verdiği olimpiyat mücadelesinden karantina günlerinde evde geçirdiği zamana kadar birçok konuda merak edilenleri yanıtlayan Boz, izleyicilerden gelen 'Survivor'a gitmek ister misin?' sorusuna da sürpriz bir yanıt verdi.

İşte Meryem Boz'un konuşmalarından öne çıkanlar:

Korona virüsten dolayı olimpiyatlar 2021'e ertelendi ama bazı uzmanların 2021'in bile riskli olduğu belirtiyor. O tarihler de olmazsa orada yer alacak bir sporcu olarak seni nasıl etkiler?

Önümüzdeki sezon Türkiye'de oynayabileceğimizi düşünüyorum bizim ligimizde çok güçlü maçlar başladıktan sonra eski performansımıza dönebiliriz ama herkes gibi biz de olimpiyatlar için sabırsızlanıyoruz. Hatta elemelerden sonra dönelim hemen olimpiyatları oynayalım diye istemiştik beklemede biraz sabırsızlık olabilir ama motivasyonumuzun etkileneceğini sanmıyorum.

Guidetti ile çalışmak nasıl bir duygu?

Guidetti bize büyük katkı sağlıyor genç oyuncular için inanılmaz bir antrenör ve benim istediklerimi karşılayabilen bir antrenör ile çalışabilmek çok iyi kendisine bana kattıkları için çok teşekkür ederim onu sözlerle çok anlatamam gerçekten çok çalışkan ve hırslı bir antrenör bizimle beraber maçları oynuyor resmen birisi topa atlamazsa gidip kendisin atlıyor (gülerek) bir şey yapabilirsek hep bir üstünü istiyor bu da özellikle gençler için çok iyi.

Polonya ve Almanya maçları ile ilgili ne söylersin?

Polonya maçı baştan sona unutulmaz bir maç, hep o maçın keyfini çıkarmaya çalıştım, final tadında bir maçtı, çok keyifliydi ama çok stres yapanlar da oldu ama ben sakindim arkadaşlarımın da bu anlarımı hatırlatıyor. Sahaya çıktığımızda İstiklal Marşı'nı okumak tüylerimi diken diken etmişti. Maçı izleyince hala heyecanını yaşıyorum ama maçı kazanacağımızdan o kadar emindim ki neden emindim anlamadım.(gülerek)

Birçok takım değiştirdin kendini 'oynamaya aç bir sporcu' olarak tanımlıyorsun, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da oynayarak nasıl deneyimler kazandın?

Her takımda hedefim aynı maksimum seviyede elimden geleni vermektir. Benim amacım hep oynamak voleybolu sevdiğim için oynuyorum o yüzden benden yararlanacak kulüplere gittim hep. Şu an Aydın'da nasıl oynuyor ve keyif alıyorsam o kulüplerde de aynı keyfi aldım.

(İzleyicilerin isteği üzerine soru) Survivor'dan teklif gelse kabul eder misin?

Annem katılmamı istiyor, ben bazen izliyorum,  annem hep izliyor. Annem 'sen bunların hepsini yaparsın sen de katılsana' diyor ama ben aktif voleybol oynadığımı söylüyorum. (Gülerek)

Kariyerini noktaladıktan sonra ister misin?

Şartlar ne getirir bilinmez tabii o zaman düşünmek lazım ama o dönemdeki şartlar ve hala içimdeki istek olursa olabilir.

Eskişehir'de Meryem Boz Haberleri, Spor Haber'>Spor Akademisi'ni kurdun. Mayıs ayında kayıtlara başlayıp, Haziran - Eylül arasında faaliyete geçmesi planlanıyordu.  Korona virüs sanırım bu planlarını da erteledi...

Hala çalışmalara devam ediyoruz ama şu an önemli olan insan sağlığı. Açılış tarihini netleştiremedik normalde okullar kapandıktan sonra faaliyetlere başlayacaktık ama olmadı. Salgın bittikten sonra çalışmaları tamamlayıp açacağız. Kız çocuklarına dokunmak eğitim sağlamak istiyoruz çalışmalarımız hiç bitmiyor virüs bizi etkilemiyor.

Bu akademi ile birlikte önümüzdeki dönemde 'Boz Spor Kulübü'nü kurmayı planlıyorsun, kendine nasıl bir misyon belirledin?

Öğrenciler antrenmanları yapacaklar ama sonunda çocuklar maça çıkmak isteyecek o  sebeple bir spor kulübü olmalı diye düşündük bunları önemli bir ekiple yapacağız her şeyi iyice oturttuktan sonra kulüp olarak devam etmek istiyoruz.

Bireysel en büyük hedefin nedir?

İlk hedefim bir kulüpte ilk 6'ya oynayıp vazgeçilmez olmaktı, sonrasında da milli takımda oynamaktı bunlara ulaştım şu anki hedefim Olimpiyatlarda kürsüye çıkabilmek.

Eskişehir'de balmumu heykeli yapılıyordu… Müzedeki yerini aldı mı?

Öncelikle çok onur duydum ve mutlu oldum. O zaman gidip ölçüleri verdim normalde 1-1.5 ayda yapılabiliyormuş ama seninki 2.2.5 ay sürer dediler(Gülerek) belli bitme aşamasına gelmiştir ama virüsten dolayı ara verilmiş olabilir müzeye konulduğu zaman ziyaretim olacak.

Seni rol-model kabul edenlere nasıl bir mesaj vermek istersin?

Denemekten vazgeçmeyin ve çalışmaya devam edin mutlaka bir gün olacaktır.

Kısa - Kısa:

Polonya maçı mı Almanya maçı mı?

Polonya

Yapmakta en iddialı olduğun yemek?

Et pişirmek

Şu ana kadar aldığın en etkileyici mesaj?

İyi ki varsınız

En sık kullandığın cümle?

Olsun

Saç rengini değiştirmeyi düşünüyor musun?

Hayır

1 numaralı filmin?

Star Wars serisi ve fırtına ağı diyebilirim.

En sevdiğin Metallica şarkısı?

Nothing else matters

Eskişehir denilince aklına gelen ilk şey?

Porsuk çayı

 İdol sporcun?

Ekaterina Gamova

Kendini 3 kelime ile nasıl tanımlarsın?

Sabırlı, sakin ve hırslı

Kaynak: Hürriyet

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