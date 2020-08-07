MERSİN Şarampole devrilen araçtaki baba ile 7 çocuğu yaralandı, anneleri öldü
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MERSİN Şarampole devrilen araçtaki baba ile 7 çocuğu yaralandı, anneleri öldü

Şarampole devrilen araçtaki baba ile 7 çocuğu yaralandı, anneleri öldüMERSİN'in Anamur ilçesi D-400 karayolunda, kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu sürücü Abdulbaki Tekin ile 7 çocuğu yaralandı, eşi Türkan Tekin yaşamını yitirdi.

07.08.2020 21:07 | Son Güncelleme: 07.08.2020 21:11

Şarampole devrilen araçtaki baba ile 7 çocuğu yaralandı, anneleri öldü

MERSİN'in Anamur ilçesi D-400 karayolunda, kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu sürücü Abdulbaki Tekin ile 7 çocuğu yaralandı, eşi Türkan Tekin yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Anamur ilçesi D-400 karayolu Şayvana mevkisinde meydana geldi. Antalya'dan Mersin istikametine giden Abdulbaki Tekin yönetimindeki 34 ZB 7284 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Tekin ile araçtaki 7 çocuğu B.T. (20), M.T. (19), B.T. (17), H.T (12), R.T. (9), A.T. (7) ve A.T (1) yaralanırken, eşi Türkan Tekin ise olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, talihsiz kadının cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN Şarampole devrilen araçtaki baba ile 7 çocuğu yaralandı, anneleri öldü

Kaynak: DHA

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