MERSİN MEÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE SEFERBER OLDU MERSİN Tıp Fakültesi Hastanesi, yeni tip koronavirus (covid-19) vakalarına karşı tüm birimlerini seferber ediyor.

MERSİN Tıp Fakültesi Hastanesi, yeni tip koronavirus (covid-19) vakalarına karşı tüm birimlerini seferber ediyor. Yaklaşık 1500 kişinin başvurduğu hastanede, 22 pozitif hasta tedavi görüyor.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, koronavirüsle mücadeleye önemli katkılar veriyor. Salgının baş göstermesinin ardından hastanenin bir bölümü koronavirüs vakaları için ayrılırken, sağlık çalışanlarının hastalığa yakalanmaması için de büyük çaba sarf ediliyor. Hastanede koronavirüse karşı alınan tedbirleri ve gelinen aşamayı anlatan Başhekim Prof. Dr. Meltem Nass Duce, salgının başlamasının ardından bir pandemi kurulu oluşturduklarını ve tüm süreci oluşturulan kuruldaki ekibin takip ettiğini söyledi. Hastanede covid-19 ile bulaşma olabilecek alanları ayırdıklarının aktaran Prof. Dr. Duce, "Acil girişlerine iki adet ön triyaj çadırı kurduk. Buraya gelenlere testler yapılıyor. Eğer covid-19 şüphesi yok ise acil kapısından, covid-19 şüphesi var ise ayrı bir girişten alıyoruz. Bu hastaları hastane içinde dolaştırmamaya çaba harcadık. O bölüm içerisinde kan alma birimi kurduk, seyyar röntgen cihazımızı konumlandırdık. Hastanenin güney kısmını covid-19 hastaları için tamamen boşalttık. Orada sadece covid-19 hastaları bulunuyor. Toplam 183 yatağımız var. Yine yoğun bakım odalarını da covid-19 hastaları için izole ettik. Polikliniğimize 1500'e yakın hasta başvuru yaptı. 250 hasta yatarak takip ediliyor. Bunların içerisinde 22 pozitif hastamız var. 3 hastamız tedavisinin ardından taburcu oldu ve 1 hastamızı da kaybettik" dedi.

'İMMÜN PLAZMA TEDAVİ MERKEZİ İÇİN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI'

Koronavirüs tanısında kullanılan Polimeraz Zincirleme Tepkimesi (PCR) testinin 13 Nisan itibarıyla hastanede yapılmaya başlandığını ifade eden Prof. Dr. Duce, "İmmün Plazma Tedavi Merkezi ile ilgili altyapı çalışmalarımızı tamamladık ve Çukurova Kalkınma Ajansı'na proje ile başvuruda bulunduk. Koronavirüs tedavisinde henüz kanıtlanmış bir tedavi yöntemi yok. Farklı farklı tedavi biçimlerinden bahsediliyor. Ümmin Plazma tedavisi de bunlardan bir tanesi" diye konuştu.

'ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI İÇİN ÖNLEMLER HAT SAFHADA'

Sağlık çalışanlarının güvenliği açısından da çeşitli tedbirler aldıklarını dile getiren Duce, şöyle devam etti:

"Çalışanlarımızın hepsine kişisel koruyucu ekipman dağıtıyoruz. Temastan korunmak için yoğun eğitimler verildi. Servise gelen yemeklerin kapalı bir şekilde tek kullanımlık kaplarda ve kullanılan kaşık- çatalın tek kullanımlık- paketli gelmesi sağlanarak personelin sağlıklı biçimde görevlerini yürütmeleri sağlandı. Ayrıca hastane bünyesinde faaliyet gösteren çamaşırhane, terzihane ve yemekhane gibi birimlerde de özel olarak düzenlemeler yapıldı. Hastane bünyesinde covid-19 biriminde çalışanların evlerindeki riskli gruba bulaş taşımaması amacıyla sağlık personelimizin konaklayabileceği 12 yataklı konuk evi ve 20 yataklı misafirhane de hizmet vermeye başladı. İş sağlığı ve Güvenliği Birimi ile Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nın koordineli olarak yürüttüğü 'Kovid İzlem Birimi? kurulmasıyla maruziyeti olan veya belirti gösteren sağlık çalışanlarının ve onlarla temas halindeki kişilerin belirlenmesi ve takiplerinin bu birim tarafından yürütülmesi önlemi alınırken sağlık personelinin bilgilendirme süreçleri de titizlikle yürütülüyor."

'COVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DURUMU İYİ'

Şu an 3 hemşire ve 1 doktorun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını bilgisini veren Başhekim Duce, ciddi bir problemlerinin olmadığını, evde gözlem altında tutulduklarını söyledi.

Kaynak: DHA