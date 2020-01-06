Mersin'deki sağanak nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplandı

06.01.2020 19:36 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Mersin için yapılan "kırmızı kod" uyarısının ardından İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Vali Ali İhsan Su başkanlığında toplandı.

Valilik internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Atsız ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile ilgili diğer kurumların temsilcileri katıldı.

Vali Su, toplantıda kurul üyelerinden riskli bölgeler, alınan tedbirler ve mevcut durum hakkında detaylı bilgi aldı.

Aşırı yağışların sebep olabileceği olumsuzluklara en kısa sürede müdahale edilebilmesi için tüm ekiplerin seferber edildiğini belirten Su, ekiplerin çalışmalarını 24 saat esasına göre aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

Olası afetler karşısında devletin tüm kurumlarının bir araya gelerek iş birliği içerisinde gerekli tüm tedbirleri aldığının altını çizen Su, kurul üyelerine ve sahada görev yapan tüm ekiplere teşekkür etti.

Öte yandan Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, il genelinde görülecek kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların çarşamba sabahına kadar Mersin merkez ilçeleri, Tarsus, Çamlıyayla ile kıyı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olmasının beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA