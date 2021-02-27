Son dakika haberleri! Evde çıkan yangınında hayatını kaybeden kardeşlerin cenazesi defnedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Evde çıkan yangınında hayatını kaybeden kardeşlerin cenazesi defnedildi

27.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 27.02.2021 13:54

Edinilen son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cenazeleri toprağa verildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cenazeleri toprağa verildi.

Yeşil Mahalle 4202 Sokak'taki evlerinde dün çıkan yangında yaşamını yitiren Mehmet (4) ile Ahmet Kuytul'un (3) cenazeleri,

Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Tarsus ilçesindeki Güney Mezarlığına getirildi.

Mezarlıktaki cenaze törenine anne Fatma, baba Tuncay Kuytul'un yanı sıra ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazı, çocukların tabutu cenaze aracından indirilmeden kılındı.

Namazın ardından iki kardeşin cenazesi mezarlıkta yan yana defnedildi.

Kuytul ailesinin evinde yangın çıkmış, o sırada banyoda olan anne Fatma Kuytul çocukların bulunduğu yatak odasına giremeyince çevredeki vatandaşlardan yardım istemişti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, eve giren sağlık ekipleri iki kardeşin cesedine ulaşmıştı.

Son dakika haberleri! Evde çıkan yangınında hayatını kaybeden kardeşlerin cenazesi defnedildi
Son dakika haberleri! Evde çıkan yangınında hayatını kaybeden kardeşlerin cenazesi defnedildi
Son dakika haberleri! Evde çıkan yangınında hayatını kaybeden kardeşlerin cenazesi defnedildi
Son dakika haberleri! Evde çıkan yangınında hayatını kaybeden kardeşlerin cenazesi defnedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fahrettin Koca Nikol Paşinyan Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Can Bartu Mesut Özil Hakan Kutlu Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Evde çıkan yangınında hayatını kaybeden kardeşlerin cenazesi defnedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 13:57:11. #1.14#
title