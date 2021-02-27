Son dakika haberleri! Evde çıkan yangınında hayatını kaybeden kardeşlerin cenazesi defnedildi

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Edinilen son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cenazeleri toprağa verildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cenazeleri toprağa verildi.

Yeşil Mahalle 4202 Sokak'taki evlerinde dün çıkan yangında yaşamını yitiren Mehmet (4) ile Ahmet Kuytul'un (3) cenazeleri,

Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Tarsus ilçesindeki Güney Mezarlığına getirildi.

Mezarlıktaki cenaze törenine anne Fatma, baba Tuncay Kuytul'un yanı sıra ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazı, çocukların tabutu cenaze aracından indirilmeden kılındı.

Namazın ardından iki kardeşin cenazesi mezarlıkta yan yana defnedildi.

Kuytul ailesinin evinde yangın çıkmış, o sırada banyoda olan anne Fatma Kuytul çocukların bulunduğu yatak odasına giremeyince çevredeki vatandaşlardan yardım istemişti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, eve giren sağlık ekipleri iki kardeşin cesedine ulaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt