Mersin'de valizlerinden uyuşturucu çıkan otobüsteki yolcu gözaltına alındı

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolcu otobüsünün bagajındaki iki valizde 12 kilo 780 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticaretini engellemeye yönelik çalışma başlattı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurulan bir şehirler arası yolcu otobüsünde arama yapan ekipler, narkotik dedektör köpeği "Brego"nun da yardımıyla bagajdaki iki valizde 12 kilo 780 gram esrar ele geçirdi.

Valizlerin sahibi olduğu belirlenen yolcu A.K. gözaltına alındı.