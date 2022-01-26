Mersin'de valizlerinden uyuşturucu çıkan otobüsteki yolcu gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de valizlerinden uyuşturucu çıkan otobüsteki yolcu gözaltına alındı

Mersin'de valizlerinden uyuşturucu çıkan otobüsteki yolcu gözaltına alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolcu otobüsünün bagajındaki iki valizde 12 kilo 780 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolcu otobüsünün bagajındaki iki valizde 12 kilo 780 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticaretini engellemeye yönelik çalışma başlattı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurulan bir şehirler arası yolcu otobüsünde arama yapan ekipler, narkotik dedektör köpeği "Brego"nun da yardımıyla bagajdaki iki valizde 12 kilo 780 gram esrar ele geçirdi.

Valizlerin sahibi olduğu belirlenen yolcu A.K. gözaltına alındı.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu, Mersin, Tarsus, Esrar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title