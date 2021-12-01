Mersin'de üretilen okaliptus fidanları toprakla buluşmaya hazır - Haberler
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Mersin'de üretilen okaliptus fidanları toprakla buluşmaya hazır

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'de üretilen okaliptus fidanları toprakla buluşmaya hazır

Tarsus Orman İşletmesi Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve Orman Fidanlık Şefliği tarafından özel seralarda üretilen iki tür okaliptusa ait fidanların dikime hazır hale getirildiğini bildirdi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Tarsus Orman İşletmesi Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve Orman Fidanlık Şefliği tarafından özel seralarda üretilen iki tür okaliptusa ait fidanların dikime hazır hale getirildiğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, geliştirilen fidanların birim alanda yüksek büyüme yaptıklarından endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarında önemli bir rol oynadığı belirtildi.

Açıklamada, geliştirilip üretilen 160 bin okaliptus fidanından 30 bininin endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne gönderildiği, diğer fidanların da dikime hazır olduğu kaydedildi.

Mersin'de üretilen okaliptus fidanları toprakla buluşmaya hazır

Mersin'de üretilen okaliptus fidanları toprakla buluşmaya hazır

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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