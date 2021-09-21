Mersin'de kaçak cep telefonu ele geçirildi
Mersin'in Silifke ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 6 adet klonlanmış gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 6 adet klonlanmış gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Saray Mahallesinde bulanan bir iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada 2 IMEI klonlama işleminden kullanılan BOX cihazı ve kabloları, 6 klonlanmış gümrük kaçağı cep telefonu ile 2 hard disk ele geçirildi.
IMEI numaraları değiştirip kaçak telefonları piyasaya süren yabancı uyruklu M.İ.'ye işlem yapılarak, dostası Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. - MERSİN
Cinnet getiren kadın, babasının boğazını kesti! Ablasına gidip böyle itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü
Arnavutköy Deva Partisi İlçe Başkanlığına gece saatlerinde silahlı saldırı! Kurşun yağdırıp kaçtılar
Ev sahibinin "Evden çık" dediği kiracı ortalığı savaş alanına çevirdi: Benzin döküp rastgele ateş açtıktan sonra tüm eşyaları balkondan attı