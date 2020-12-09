Mersin'de ihtiyaç sahibi kadının evi belediye ekiplerince onarıldı
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Mersin'de ihtiyaç sahibi kadının evi belediye ekiplerince onarıldı

09.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:46
Mersin'de ihtiyaç sahibi kadının evi belediye ekiplerince onarıldı

Mersin'de duvarları rutubetten dolayı küflenen ihtiyaç sahibi kadının evinin, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tadilattan geçirildiği bildirildi.

Mersin'de duvarları rutubetten dolayı küflenen ihtiyaç sahibi kadının evinin, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tadilattan geçirildiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kızlarından biri engelli olan ve eşi tarım işinde yevmiye usulü çalışan Fatma Aldı, maddi yetersizlikten dolayı evinin tadilatını yaptıramadı. Merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde yaşayan Aldı'nın başvurusu üzerine aileye ulaşan sosyal hizmet uzmanlarının incelemesinin ardından evin duvarları ile tavanlara boya işlemi uygulandı. Yoğun rutubetten dolayı duvarlarda meydana gelen küfler giderildi, Aldı ailesi daha ferah bir eve daha sağlıklı koşullara kavuşmuş oldu.

"Evim yaşanacak durumda değildi, 1 hafta içinde geldiler, yaptılar"

Fatma Aldı, evinin yoğun rutubetten ve küften zarar gördüğünü ifade ederek, "Büyükşehir Belediyesine başvurumu yaptım, dilekçemi verdim. Evim yaşanacak durumda değildi, 1 hafta içinde geldiler, yaptılar. Şimdi süper oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Halk Kartımı da teslim aldım" dedi.

"Vatandaşlar yeter ki, başvurularını gerekli mecralardan yapsın"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan Sosyolog Nurten Kılıç, Fatma Aldı'nın dilekçesi üzerine kısa sürede adrese ulaşıp incelemede bulunduklarını belirterek, "Şu anda bütün ev yapılmış durumda" ifadelerini kullandı. Vatandaşların belediyeye 'ulakBel' ile 'Alo 185' çağrı merkezi hattından ulaşabileceklerini ya da şahsen başvuru yapabileceklerini kaydeden Kılıç, "Bize başvursunlar, biz anında dönüş yapıyoruz. 'ulakBel' bir gün içerisinde dönüş yapıyor, haneler aranıyor. Vatandaşlar yeter ki, başvurularını gerekli mecralardan yapsın" diye konuştu. - MERSİN

Mersin'de ihtiyaç sahibi kadının evi belediye ekiplerince onarıldı
Mersin'de ihtiyaç sahibi kadının evi belediye ekiplerince onarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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