Mersin'de hırsızlık iddiası

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadın, evindeki 300 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Yeşilyurt Mahallesi'nde bir apartman dairesinde oturan Sıdıka Yılmaz (56), tedavisi için ayırdığı para ile kızının kendisine emanet bıraktığı altınların da olduğu yaklaşık 300 bin lira değerindeki varlığının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Yılmaz'ın şikayeti üzerine polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi, evde parmak izi tespit çalışması yaptı.

Polisin, olayla ilgili şüpheli 3 kadını aradığı öğrenildi.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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