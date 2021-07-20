Mersin'de çirkin saldırı...Engelli tuvaletini harabeye çevirdiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de çirkin saldırı...Engelli tuvaletini harabeye çevirdiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de çirkin saldırı...Engelli tuvaletini harabeye çevirdiler Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların kullanımına sunduğu sahilde bulunan engelli tuvaletine giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler lavaboyu, duvar seramiklerini ve muslukları parçalarken, malzeme dolabını da çaldı...

Mersin'de çirkin saldırı...Engelli tuvaletini harabeye çevirdiler

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların kullanımına sunduğu sahilde bulunan engelli tuvaletine giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler lavaboyu, duvar seramiklerini ve muslukları parçalarken, malzeme dolabını da çaldı

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların kullanımına sunduğu sahilde bulunan engelli tuvaletine giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler lavaboyu, duvar seramiklerini ve muslukları parçalarken, malzeme dolabını da çaldı.

Kültür Park'ta bulunan ve özel gereksinimli bireylerin kullanımı için hizmete açılan tuvaletler kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından harabeye çevrildi. Tuvaleti kullanılamaz hale getiren şahıslar lavaboyu, duvar seramiklerini ve muslukları parçalarken, malzeme dolabını da çalarak kayıplara karıştı.

Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen saldırılar, vatandaşın hizmet almasını engellerken, hem kaynak hem de emek israfına neden oluyor.

Mersin'de çirkin saldırı...Engelli tuvaletini harabeye çevirdiler
Mersin'de çirkin saldırı...Engelli tuvaletini harabeye çevirdiler
Mersin'de çirkin saldırı...Engelli tuvaletini harabeye çevirdiler
Mersin'de çirkin saldırı...Engelli tuvaletini harabeye çevirdiler
Mersin'de çirkin saldırı...Engelli tuvaletini harabeye çevirdiler
Mersin'de çirkin saldırı...Engelli tuvaletini harabeye çevirdiler
Mersin'de çirkin saldırı...Engelli tuvaletini harabeye çevirdiler
Mersin'de çirkin saldırı...Engelli tuvaletini harabeye çevirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü

Spor eğitmeni kadın, eski sevgilisi tarafından 20 dakika boyunca takside darbedildi
Spor eğitmeni kadın, eski sevgilisi tarafından 20 dakika boyunca takside darbedildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ersin Tatar Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Hande Yener Kadir Doğulu Serra Arıtürk
Spor Aytaç Kara Gökhan Gönül Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin'de çirkin saldırı...Engelli tuvaletini harabeye çevirdiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 11:56:35. #1.16#

title