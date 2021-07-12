Mersin'de DEAŞ operasyonuna 4 tutuklama
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Mersin'de DEAŞ operasyonuna 4 tutuklama

Mersin'de DEAŞ operasyonuna 4 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Güncel

MERSİN'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın asayiş ve muhasebe biriminde görevli oldukları saptanan 4 şüpheli tutuklandı.

MERSİN'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın asayiş ve muhasebe biriminde görevli oldukları saptanan 4 şüpheli tutuklandı.

Suriye'nin Rakka ve Telebyad bölgelerinde örgütün asayiş ve muhasebe birimlerinde görev yapan 5 kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiğini tespit eden ekipler, harekete geçti. Teknik ve fiziki takiple şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, Mersin ve Adana'daki operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda örgüte ait dijital malzeme ve materyal ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan

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