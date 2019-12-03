Mersin'de 23 kaçak göçmen yakalandı

03.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:47

Mersin'in Erdemli ilçesinde 23 kaçak göçmen yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde ilçeye bağlı tarihi ve turistik Kızkalesi'ndeki sahil kenarında Dışkale mevkisinde polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin birlikte yürüttüğü operasyonda 23 kaçak göçmen yakalandı. İfadeleri alınan göçmenler kendilerini tanımadıkları yabancı bir şahsın Kıbrıs'a götürmek vaadi ile Kızkalesi'ne bırakıp kaçtığını dile getirdi.



Kaçak göçmenler önce Kızkalesi Polis Merkezine getirildi, işlemlerin ardından da sınır dışı edilmek üzere göç idaresi müdürlüğüne gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA