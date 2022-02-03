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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Ocak ile biten haftada 400 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Ocak ile biten haftada 400 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Ocak ile biten haftada 400 milyon dolar artarak 110 milyar 214 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 840 milyon dolar artarak 70 milyar 797 milyon dolardan 71 milyar 636 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 28 Ocak haftasında 441 milyon dolar azalarak 39 milyar 18 milyon dolardan 38 milyar 577 milyon dolara indi. - İSTANBUL

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

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