Merkez Bankası'nda devir teslim töreni! Murat Uysal görevi Naci Ağbal'a devretti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Merkez Bankası'nda devir teslim töreni! Murat Uysal görevi Naci Ağbal'a devretti

07.11.2020 16:47 | Son Güncelleme: 07.11.2020 17:00

Merkez Bankası Başkanı'nın gece yarısı görevden alınmasının ardından Merkez Bankası Başkanlık Makamı'nda devir teslim gerçekleşti. Naci Ağbal, Merkez Bankası Başkanlığı görevini Murat Uysal'dan devraldı.

Merkez Banksası'nda gece yarısı yapılan atamanın ardından devir teslim gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alınan Murat Uysal, görevini yeni Başkan Naci Ağbal'a devretti.

AĞBAL, UYSAL'I ARACINA KADAR UĞURLADI

Ağbal, buradaki konuşmasında Uysal'a emekleri ve gayretli çalışmaları için teşekkür etti. Uysal da Ağbal'a başarı dileyerek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Törenin ardından Ağbal, Uysal'ı aracına kadar uğurladı.

Merkez Bankası'nda devir teslim töreni! Murat Uysal görevi Naci Ağbal'a devretti

Naci Ağbal da Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevini Yardımcısı İbrahim Şenel'e devretmişti.

Merkez Bankası'nda devir teslim töreni! Murat Uysal görevi Naci Ağbal'a devretti

NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, gece yarısı görevinden alınmış yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atanmıştı.

Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla görevden alınan Murat Çetinkaya'nın yerine 6 Temmuz 2019'da göreve getirilmişti.

Merkez Bankası'nda devir teslim töreni! Murat Uysal görevi Naci Ağbal'a devretti

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Evgar Timur Selçuk Demet Akalın Burak Özçivit
Spor Falcao Fatih Terim Eddie Newton Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Daha Fazla Ölü Türk Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Merkez Bankası'nda devir teslim töreni! Murat Uysal görevi Naci Ağbal'a devretti - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 17:00:40. #1.15#
title