Merkez Bankası'nda devir teslim töreni! Murat Uysal görevi Naci Ağbal'a devretti

Merkez Bankası Başkanı'nın gece yarısı görevden alınmasının ardından Merkez Bankası Başkanlık Makamı'nda devir teslim gerçekleşti. Naci Ağbal, Merkez Bankası Başkanlığı görevini Murat Uysal'dan devraldı.

Merkez Banksası'nda gece yarısı yapılan atamanın ardından devir teslim gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alınan Murat Uysal, görevini yeni Başkan Naci Ağbal'a devretti.

AĞBAL, UYSAL'I ARACINA KADAR UĞURLADI

Ağbal, buradaki konuşmasında Uysal'a emekleri ve gayretli çalışmaları için teşekkür etti. Uysal da Ağbal'a başarı dileyerek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Törenin ardından Ağbal, Uysal'ı aracına kadar uğurladı.

Naci Ağbal da Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevini Yardımcısı İbrahim Şenel'e devretmişti.