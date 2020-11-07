Murat Uysal Merkez Bankası Başkanı olduğu dönemde dolar rekor üstüne rekor kırdı

Gece yarısı alınan karar ile Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alınan Murat Uysal'ın yerine eski maliye bakanı Naci Ağbal getirildi. Uysal'ın 2019'da göreve başladığı dönemde dolar 5,72 seviyesindeyken, görevden alındığı tarihte dolar 8,51 seviyesinde oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de karar kapsamında, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı ve yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal atandı. Kararın ardından bir yılı aşkın bir süre Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürüten Uysal'ın dönemi merak konusu oldu.

İLK TOPLANTIDA FAİZ İNDİRİMİNE GİTTİ

Murat Uysal başkanlığında 25 Temmuz 2019'da ilk defa toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) beklentileri aşarak 425 baz puanlık faiz indirimine gitti ve politika faizini 19.75'e çekti. 1 ay sonraki toplantıda 325 baz puanlık bir faiz indirim kararı daha geldi. Ekim toplantısında Kurul indirime devam ederek 250 baz puanla politika faizini yüzde 14'e çekti. Ardından aralık ayında 200 baz puanlık faiz indirimi daha geldi.

2019'DA DÜNYADA EN ÇOK FAİZ İNDİREN MERKEZ BANKASI BAŞKANI OLDU

Uysal, göreve başladıktan sonra yapılan 1200 baz puanlık (12 tam puan) indirim kararlarıyla 2019 yılının dünyada en çok faiz indiren Merkez Bankası Başkanı olmuştu.

2020'DE FAİZ İNDİRİMLERİNE DEVAM EDİLDİ

İndirim serisi 2020 yılında devam etti. PPK politika faizini ocakta yüzde 12'den 11.25'e, şubatta ise 11.25'ten 10.75'e çekti. Mart ve nisan aylarında ise 100'er baz puanlık iki indirim daha yapıldı. Mayısta koronavirüsün yarattığı belirsizlik nedeniyle indirimlerin son bulması beklenirken PPK 50 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 8.25'e düşürdü. Böylece 2020'nin ilk 5 ayında politika faizi 375 baz puan daha düşürüldü.

TL DEĞER KAYBETMEYE BAŞLADI

Ardından koronavirüs sürecinde yapılan mali canlandırmalar ve para politikası teşvikleri ile ekonomide görülen dip geride kalırken, Türk Lirası değer kaybetmeye başladı. Açılan cari açık ve yükselen enflasyon sebebiyle TCMB bu kez beklentileri aşan bir şekilde Eylül ayında politika faizi 2 tam puan artırıldı ve %10.25'e çekildi.

DOLAR REKOR KIRDI

Ekim ayında ise değer kaybeden kur ve yükselen enflasyona beklentilerine cevaben faiz artışının devamı gelmedi. 22 Ekim PPK toplantısının ardından kurda çok hızlı bir yükseliş yaşandı ve Dolar/ TL 7,78'den 8,56'ya yükselerek rekor kırdı.

Murat Uysal'ın göreve başladığı 2019 Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 16.65 seviyesinde bulunurken baz etkisiyle birlikte enflasyonda ekim ayına kadar bir düşüş yaşandı. 2019'un Ekim ayında yüzde 8.55 olarak gerçekleşen enflasyon, bundan sonraki dönemde yüzde 10.5-12.6 aralığında dalgalı bir seyir izledi.

Uysal döneminde aylık enflasyona bakıldığında en az yüzde 0.38'lik bir artış görülürken, en fazla artış ise yüzde 2.13 ile 2020 Ekim ayında yaşandı.

GÖREVE BAŞLADIĞINDA 5,72 SEVİYESİNDE OLAN DOLAR 8,51 SEVİYESİNE YÜKSELDİ

Uysal göreve başladıktan sonra Dolar/TL kuru 7 Temmuz 2019'da 5.72 seviyesindeyken 7 Kasım 2020 itibariyle Dolar/TL kuru 8.51 seviyesinde bulunuyor.