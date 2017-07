Mercedes-Benz'in Amiral Gemisi Actros 1845 Ls'den Yana Kullandı

Mercedes-Benz Türk tesislerinde gerçekleştirilen teslimat törenine Devnak Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tekin, Mercedes-Benz Türk yetkili bayii Has Otomotiv İcra Kurulu Üyesi Mustafa Sarıgül, Has Otomotiv Çekici Satış Müdürü Onur Güldik ve Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Müdürü Haluk Burçin Akı katıldılar. Mercedes-Benz Türk yetkili bayii Has Otomotiv tarafından gerçekleştirilen bu satış, Mercedes-Benz Türk Finansal Hizmetler şirketi tarafından kredilendirildi.

Mercedes-Benz Türk ve Devnak Lojistik yöneticilerinin katıldığı törende Devnak Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tekin, "Mercedes-Benz Türk ile uzun yıllara dayanan işbirliği kapsamında yeni bir adım daha attık. Tabii ki Mercedes-Benz markasını tercih etmemizin birçok somut sebebi var. Mercedes-Benz Türk'ün yeni çekicilerinin bizim için en önemli özellikleri, yakıt ekonomisi sağlayan dayanıklı motorlara sahip olmalarıdır. İkinci sebep ise Mercedes-Benz'in yaygın servis ağına sahip olmasıdır. Markaya olan güvenimiz tam. Neticede bu araçların işletme maliyetlerinin düşük olması bizim toplam maliyetlerimizi düşürüyor ve karlılığımıza önemli bir katkı sağlıyor. Bu sebeple Mercedes-Benz Actros 1845'i tercih ettik. Türkiye'nin ve Avrupa'nın önemli markalarına hizmet vererek hem yurt içinde hem yurt dışında adımızdan söz ettiriyoruz. Filomuza dâhil ettiğimiz bu araçlar yeni projelerimizde uluslararası nakliyede, yani uzun yol yük taşımacılığında kullanılacak" şeklinde konuştu.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Müdürü Haluk Burçin Akı ise "Bugün, önemli bir iş ortağımız olan Devnak Lojistik şirketine 7 adet Mercedes-Benz Actros 1845 LS'in teslimatını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Mercedes-Benz çekicileri yeni Euro 6 motorlarıyla yakıt ekonomisinde performansını daha da artırdı. 120.000 km'ye çıkan bakım aralıkları ve %20 oranında düşen bakım maliyeti ile Actros müşterilerimize ticari anlamda büyük avantaj sağlıyor. Yeni ürün gamımızda yer alan araçlarımızın aynı eski ürünlerimizde olduğu gibi ilgi görmesi bizleri gururlandırıyor. Mercedes-Benz Türk olarak her zaman en doğru ürünleri müşterilerimiz ile buluşturmaya bundan sonra da özen göstereceğiz. 50. yılımızı kutladığımız bu önemli senede Mercedes-Benz Türk olarak sektördeki liderliğimizi sürdürüyor, müşterilerimizin beklentilerini karşılamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.