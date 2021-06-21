Merakla başladı, 40 bin ipekböceğine ulaştı
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Merakla başladı, 40 bin ipekböceğine ulaştı

Merakla başladı, 40 bin ipekböceğine ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İzmir'de görev yaptığı esnada ipekböceği yetiştiriciliği gören ve merak salan Veysel Yetişen, boş daireye kurduğu sistemle 40 bin böceğe bakıyor.

İzmir'de görev yaptığı esnada ipekböceği yetiştiriciliği gören ve merak salan Veysel Yetişen, boş daireye kurduğu sistemle 40 bin böceğe bakıyor. İşin, güzel getirisi olduğunu söyleyen Yetişen, alternatif olarak yapılabileceğini belirtiyor.

İzmir'de imam hatip olarak görev yaptığı esnada ipekböceği yetiştiriciliği gören ve merak salan din görevlisi Veysel Yetişen, 2018 yılında ilk olarak İzmir'de bu işi denedi. Sonrasında Ordu'ya yerleşen Yetişen, bu işe burada devam etmek istedi. 2 yıl önce dut fidanlarını diken ve yaklaşık 100 metrekarelik boş daireye sistemi kuran Yetişen, şuanda 40 bin ipekböceğine bakıyor. Getirisinin güzel olduğunu söyleyen yetişen, insanlara yardımcı olabileceğini belirtiyor.

"Bir ay içerisinde 7 bin lira gelir bekliyorum"

Böceklerin yavru olarak geldiklerini söyleyen Yetişen, "Biz bunun bir ay boyunca sadece beslemesini yapıyoruz. Bir ay sonra bunlar koza örecek ve bu kozaları teslim edeceğiz. Potansiyeli çok güzel. Öncelikle pazar derdi yok, bir dönüm yere 250 ağaç sığar. Bu ağaçlar ile de 100 bin böcek besleyebiliriz. 100 metrekare kapalı alanda olduğumuz zaman sadece bir ay içinde yaklaşık 18 bin lira kadar gelirimiz olur, giderimiz hiç olmaz. Benim burada 40 bin böceğim var, bir aylık süre içerisinde 7 bin lira kadar gelir bekliyorum" dedi.

"Her yıl üretim kapasitesini arttırmayı düşünüyorum"

İpekböceği yetiştiriciliğini insanlara tavsiye ettiğini de söyleyen Yetişen, "Memleketimize yeni bir nefes getireceğine ve alternatif olacağına inanıyorum. Bölgemizde ilk olduğu için yabancı kalıyorlar ama sürekli anlatıyorum. Her yıl üretim kapasitesini arttırmayı düşünüyorum, giderek 100 bin böceğe ulaşmayı hedefliyorum. Ordu Büyükşehir Belediyemiz de yapmak isteyen vatandaşlarımıza dut fidanı verecek, inşallah bu şekilde daha da gelişecek. Belediyemiz bize de raf desteği verecek, ücretsiz fidanları dağıtmaya da her yıl devam edecekler" şeklinde konuştu.

Böceklerin bakımının kolay ancak dikkat isteyen bir iş olduğunu kaydeden Yetişen, yapmayı düşünen herkese yardımcı olabileceğini söyledi. - ORDU

Merakla başladı, 40 bin ipekböceğine ulaştı
Merakla başladı, 40 bin ipekböceğine ulaştı
Merakla başladı, 40 bin ipekböceğine ulaştı
Merakla başladı, 40 bin ipekböceğine ulaştı
Merakla başladı, 40 bin ipekböceğine ulaştı
Merakla başladı, 40 bin ipekböceğine ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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