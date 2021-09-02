Merak üzerine dereden getirdiği elma fidanıyla şimdi 5 ton hasat yapıyor
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Merak üzerine dereden getirdiği elma fidanıyla şimdi 5 ton hasat yapıyor

Merak üzerine dereden getirdiği elma fidanıyla şimdi 5 ton hasat yapıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Konya'da 6 yıl önce derede bulduğu elma ağacından kök alan ve bu kökü bahçesine eken 62 yaşındaki Zeki Bacaksız, elma fidanlarını çoğaltarak şimdi yılda 5 ton elma üretimi yapıyor.

Konya'da 6 yıl önce derede bulduğu elma ağacından kök alan ve bu kökü bahçesine eken 62 yaşındaki Zeki Bacaksız, elma fidanlarını çoğaltarak şimdi yılda 5 ton elma üretimi yapıyor.

Konya'nın Bozkır ilçesi Hamzalar Mahallesinde kendine ait bahçede farklı ürünler yetiştiren 62 yaşındaki Zeki Bacaksız, 6 yıl önce dere kenarında gezerken bir elma ağacını fark etti. Elma ağacından bir kök fidesi alarak evine dönen Zeki Bacaksız, bahçesindeki boş alana diktiği fidanının bakımlarını özenle yaptı. Bakımını sürdürdüğü elma ağacından ileri ki dönemlerde fazla ürün almaya başlayan Zeki Bacaksız, bahçesindeki diğer ürün vermeyen ağaçları dereden getirdiği ağaçla aşıladı. Elma üretimini 15 ağaçla genişleten Zeki Bacaksız, ağaçlardan yılda 5 ton elma almaya başladı.

"Verim almaya başladık daha da çoğalttık"

İşçiliğin ağır olduğu için üretim ağını geliştiremediğini aktaran Bacaksız, "6-7 sene önce başladık, biz bunu ektik. Baktık verim almaya başladık daha da çoğalttık. Daha önce bir iki ağaç varmış buralarda. Derelerde de delice elmaları vardı, döktük geldik. Daha sonra kendim aşıladım çoğalttım bu şekilde" dedi.

"Ben tarımdan çok hoşlanan bir insanım"

Dereden getirdiği fidan sayesinde üretime başlayan Zeki Bacaksız, "Yaklaşık 5 ton kadar bir ürün alıyorum. Yarısını fabrikaya diğer yarısını mahalledeki komşularımıza satıyorum. Bu elma da golden, arap kızı, starking ve Amasya'sı var burada hangisini ekersen yetişir yapmak isteyen yapabilir. Ama bizim gücümüz fazla yetmediği ve işçiliği ağır olduğu için ben sadece burada kırmızı ve yaz elması yetiştiriyorum. Ben tarımdan çok hoşlanan bir insanım, mecburi çalışmıyorum. Gönlümden isteyerek çalışıyorum. Yukarıda ben farklı ürünlerde yetiştirdim, kendim yetiştirdim, kendim ürettim, kendim de satıyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Merak üzerine dereden getirdiği elma fidanıyla şimdi 5 ton hasat yapıyor
Merak üzerine dereden getirdiği elma fidanıyla şimdi 5 ton hasat yapıyor
Merak üzerine dereden getirdiği elma fidanıyla şimdi 5 ton hasat yapıyor
Merak üzerine dereden getirdiği elma fidanıyla şimdi 5 ton hasat yapıyor
Merak üzerine dereden getirdiği elma fidanıyla şimdi 5 ton hasat yapıyor
Merak üzerine dereden getirdiği elma fidanıyla şimdi 5 ton hasat yapıyor
Merak üzerine dereden getirdiği elma fidanıyla şimdi 5 ton hasat yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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