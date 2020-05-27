Menteşe'de camiler ibadete hazır 29 Mayıs Cuma günü belirlenen kurallar çerçevesinde camilerin ibadete açılmasına ilişkin kararın ardından Menteşe Belediyesi harekete geçti.

29 Mayıs Cuma günü belirlenen kurallar çerçevesinde camilerin ibadete açılmasına ilişkin kararın ardından Menteşe Belediyesi harekete geçti. İlçedeki camilerde dezenfekte ve temizlik çalışması yapıldı. Bunun yanında camilerin yeşil alanlarında bakım, onarım ve çevre düzenlemesi çalışmaları da gerçekleştirildi.

29 Mayıs'ta cemaatle kılınacak Cuma Namazı hazırlıkları yapılırken, Cuma günü vatandaşlar seccadelerini kendileri getirecek. Ateş ölçümü yapılacak ve maske takılarak ibadet edilecek. Normalleşme süreci içinde Menteşe'de bulunan yaklaşık 30 cami ibadete açılacak. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar namazlarını evlerinde kılacak. Kırsal mahallelerde Cuma namazı açık alanlarda veya okul bahçelerinde kılınacak. Namaz sonrası tokalaşma ve kucaklaşmaya izin verilmeyecek. Sünnet namazları evde kılınacak. Tesbihat evlerde yapılacak.

Muğla Menteşe'de 41 Evler Camii, Akyol Camii, Ali Rıza Hakses Camii, Düğerek Mahalle Camileri, Muğla Sosyo Kültürel Alan H. Abdurrahim Tuna Camii, Hacı Ahmet Camii, İHL Tatbikat Camii, Kavaklı Camii, Keyfoturağı Camii, Kırkahvesi Camii, Kötekli Mahalle Camileri, Kurbanzade Camii, Sanayi Camileri, Orhaniye Camii, Ortaköy Kemal Dirikan Spor Tesisleri, O. Gazi Dereli Camii, Rüya Camii, Saburhane Camii, Sekibaşı Camii, Şahidi Camii, Şeyh Hamza Camii, Şeyh Muslihittin Camii, Tabakhane Camii, TOKİ Hacı İsa Camii, TOKİ Ertuğrul Gazi Camii, Ulu Camii, ve Yeniköy Mahalle Camii ibadete açılacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA