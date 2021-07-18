MENEKŞE PLAJI'NDA EN KALABALIK GÜNLERDEN BİRİ YAŞANDI
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MENEKŞE PLAJI'NDA EN KALABALIK GÜNLERDEN BİRİ YAŞANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da gün içinde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte plajlar doldu taştı.

İstanbul'da gün içinde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte plajlar doldu taştı. Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı, kısıtlamaların kalkmasının ardından en kalabalık günü yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, İstanbul'da hava sıcaklığı nem ile beraber 40 derecenin üzerine çıktı. Gün boyu etkili olan sıcak havadan bunalan İstanbullular, serinlemek için denize akın etti. İstanbulluların tercih ettiği noktalardan biri de Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı oldu. Sıcak havada serinlemeye gelen yüzlerce kişi nedeniyle Menekşe Plajı'nda kısıtlamaların kalkmasının ardından en kalabalık gün yaşandı. Plajı tamamen dolduran kalabalık havadan görüntülendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

MENEKŞE PLAJI'NDA EN KALABALIK GÜNLERDEN BİRİ YAŞANDI
MENEKŞE PLAJI'NDA EN KALABALIK GÜNLERDEN BİRİ YAŞANDI
MENEKŞE PLAJI'NDA EN KALABALIK GÜNLERDEN BİRİ YAŞANDI
MENEKŞE PLAJI'NDA EN KALABALIK GÜNLERDEN BİRİ YAŞANDI
MENEKŞE PLAJI'NDA EN KALABALIK GÜNLERDEN BİRİ YAŞANDI
MENEKŞE PLAJI'NDA EN KALABALIK GÜNLERDEN BİRİ YAŞANDI
MENEKŞE PLAJI'NDA EN KALABALIK GÜNLERDEN BİRİ YAŞANDI
MENEKŞE PLAJI'NDA EN KALABALIK GÜNLERDEN BİRİ YAŞANDI
MENEKŞE PLAJI'NDA EN KALABALIK GÜNLERDEN BİRİ YAŞANDI
MENEKŞE PLAJI'NDA EN KALABALIK GÜNLERDEN BİRİ YAŞANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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