Bayram Tutumlu'dan flaş iddia: Galatasaray, Monaco'ya el altından para verdi

Menajer Bayram Tutumlu, Galatasaray'ın, Radamel Falcao transferi için Monaco'ya el altından para verdiğini iddia etti.

04.09.2019 16:14
Bayram Tutumlu'dan flaş iddia: Galatasaray, Monaco'ya el altından para verdi

Galatasaray'ın Radamel Falcao transferinin yankıları sürerken ortaya flaş bir iddia atıldı. Ünlü menajer Bayram Tutumlu, Twitter hesabından Galatasaray'ın Monaco'ya el altından para verdiğini yazdı.

İşte Tutumlu'nun o twiti:

"GS Monako'ya transfer parası ödedi!! Bu para yasal transfer prosedüründen ödenmedi!! Kim bu parayı el altından Monako'ya ödedi?? Çıkıp söylesin yoksa 3 gün sonra ben yazarım!!"

GALATASARAY BEDELSİZ TRANSFER EDİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ve kulübü AS Monaco Football Club ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 5.000.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir." ifadelerine yer verilmişti.

GEÇEN SEZON 39 MAÇTA 16 GOLLE OYNADI

Geçen sezon Monaco formasıyla 39 maça çıkan 33 yaşındaki oyuncu, 16 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Bayram Tutumlu'dan flaş iddia: Galatasaray, Monaco'ya el altından para verdi
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YORUMLAR (68)

  • NİRVANA:
    Portekizli menejere 3 mly Euro ödeniyor diye yazdı gazeteler birkaç gün evvel . Zaten Ahmet Bulut bonservis ödenmeden olmaz demişti 25 gün önce . Bu para menejere ödenir . Bir kısmı Monacoya gider , bir kısmı menejerde kalır , bir kısmını da Gs li transferi yapan yöneticinin isviçredeki banka hesabına yatar . herkes mutlu . Ne karıştırıyorsunuz?
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  • METIN OKTAY:
    HOKKABAZ BAYRAM TUTUMLU. TRANSFERDE SEN YOKSUN , GÜNDEMDEDE YOKSUN . AHMET BULUT VARDI ONUMU KISKANDIN. HEM SANA NE SENI ALAKADAR EDERMI DOGRU BILE OLSA KISKANMA AHMET BULUTU O GÜNDEMDEYDI
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  • METIN OKTAY:
    ÖNCELERI GELMEZ SONRADA ALAMAZLAR, DAHA SONRA ABDURAHIM ALBAYRAKLA DALGA GECMELER SONRADA . GELINCE CILDIRMALAR. PARA PUL VEYA BAKALIM NASIL OYNIYACAK GOL ATACAKMI GIBI UCUZ PALAVRALAR. . CILDIRIN , CILDIRIN KUS GILLER CILDIRIN
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  • BİR BİLEN:
    Fenevliler bu transfer den dolayı çatlıyor acaba nasıl camur atarım derdinde size 3 yıl daha şampiyonluk hayal ağla fenev ağla
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  • TESCİLLİ:
    tescill arkadaş konuşmuş:) noldu casa dava açıyordunuz:):) adamlar çaktı şikeden 2 yıl cezayı:)
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  • FBLİ:
    TIRABZONUN KUPASINI NASIL ÇALDIK BU SENE NİHAT BABA BİZE BİR KUPA DAHA ÇALACAK
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  • ADANALI:
    ömrümüz şike be sizin için sıradan şeyler takma kafanı bu kadar
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