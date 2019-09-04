Bayram Tutumlu'dan flaş iddia: Galatasaray, Monaco'ya el altından para verdi

04.09.2019 16:14

Galatasaray'ın Radamel Falcao transferinin yankıları sürerken ortaya flaş bir iddia atıldı. Ünlü menajer Bayram Tutumlu, Twitter hesabından Galatasaray'ın Monaco'ya el altından para verdiğini yazdı.

İşte Tutumlu'nun o twiti:

"GS Monako'ya transfer parası ödedi!! Bu para yasal transfer prosedüründen ödenmedi!! Kim bu parayı el altından Monako'ya ödedi?? Çıkıp söylesin yoksa 3 gün sonra ben yazarım!!"

GALATASARAY BEDELSİZ TRANSFER EDİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ve kulübü AS Monaco Football Club ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 5.000.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir." ifadelerine yer verilmişti.

GEÇEN SEZON 39 MAÇTA 16 GOLLE OYNADI

Geçen sezon Monaco formasıyla 39 maça çıkan 33 yaşındaki oyuncu, 16 gol, 2 asistlik performans sergiledi.