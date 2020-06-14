Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.57 olurken; memurlara ve emeklilerine de yüzde 4'lük artışa ilaveten yüzde 0.57'lik fark oluştu. Buna Haziran ayı enflasyon verisi eklenecek ve zam oranları net bir şekilde belli olacak. İşte şu ana kadar oluşan 4.57'lik artışa göre memur ve emeklilerin zamlı maaşları.

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam oranı oldukça merak ediliyor. Yaklaşık 3.2 milyon memur ve 12.8 milyon emeklinin Temmuz zammı adım adım yaklaşırken rakamlar da enflasyona göre netleşmeye başladı.

Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.57 oldu. Bu orana Haziran ayı enflasyon verisi de eklenecek ve zam oranları net bir şekilde belli olacak. Haziran enflasyonuna göre zam oranı artış ya da düşüş gösterecek.

Şu ana kadar oluşan yüzde 4.57'lik artışa göre;

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban maaş 2 bin 111 liradan 2 bin 208 liraya,

Memur emeklilerinde 2 bin 661 liradan 2 bin 782 liraya ,

Esnaf emeklilerinde ise bin 784 liradan bin 865 liraya ulaşacak.

İKRAMİYE TARİHİ BELLİ OLDU

Takvim'in haberine göre; emekliler 2018'de hayata geçen bayram ikramiyesi ile yılda 2 kez biner lira ek kazanca kavuştu. Bu yılın ilk ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilirken; gözler Kurban Bayramı öncesinde yapılacak ikinci ödemeye çevrildi. Kurban Bayramı 31 Temmuz- 3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.

SSK VE BAĞ-KUR GÜNCEL EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler için Temmuz zam ayı olacak. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.

Yani ilk 6 aylık enflasyon ne çıkarsa, maaşlara o oranda zam yapılacak. Bu nedenle veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.

EN YÜKSEK AYLIK NET MAAŞ 6 BİN 304 TL'YE ÇIKACAK

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.57 çıktı.

Haziran enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. Kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak. Ancak 4,57'lik artışa göre; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 275,51 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net maaş 6 bin 28 lira 72 kuruştan 6 bin 304 lira 23 kuruşa çıkacak.

"AİLE YARDIMI EMEKLİLERE DE VERİLSİN" TALEBİ

Memurlara, işçilere eş ve çocukları için her ay ödenen aile yardımının emeklilere de verilmesi gündeme geldi. Konu, hem Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) hem de memur konfederasyonlarının talepleri arasında yer alıyor.

Talepler hayata geçerse; çalışırken ödenen aile yardımı emeklilikte de sürecek. Memurlara eş için 332, 0-6 yaş arası çocuk için 73,04, 6 yaş üstü çocuk için 36,52 lira olarak uygulanan aile yardımından, emekliler de yararlanacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli, aylık 405 lira alacak.

GÖZLER KPDK'DA

Konu, memur konfederasyonları tarafından toplu sözleşme masasına da taşındı. Burada karara bağlanmayan konular Kamu Personel Danışma Kurulu'nda (KPDK) ele alınıyor.