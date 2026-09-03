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Memur Zammı Enflasyona Yenik Düştü: İki Ayda Yüzde 3,68

Memur Zammı Enflasyona Yenik Düştü: İki Ayda Yüzde 3,68
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TÜİK, Ağustos ayı enflasyonunu yüzde 1,84 olarak açıkladı. Ekonomistlerin beklentisi olan yüzde 1,86'ya yakın çıkan bu oranla birlikte, Temmuz ve Ağustos aylarındaki kümülatif enflasyon yüzde 3,68'e ulaştı. Memurlar için 2026 yılının ikinci yarısında belirlenen yüzde 7'lik zam, ilk iki ayda eriyerek reel kayıp endişesini artırdı. Önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verileri, maaş artışının geri kalan kısmını etkileyecek.

TÜİK, Ağustos ayı enflasyonunu yüzde 1,84 olarak açıkladı. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 1,86 olduğundan açıklanan oran beklentiye yakın gerçekleşti. Daha önce Temmuz enflasyonu yüzde 1,78 olarak duyurulmuştu; böylece iki aylık kümülatif enflasyon yüzde 3,68'e ulaştı.

Memurlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla 2026 yılının ikinci yarısı için yüzde 7 oranında zam almıştı. Ancak ilk iki ayın enflasyon verileri, bu artışın yarısının geride kaldığını gösteriyor. Kümülatif enflasyonun yüzde 3,68 olması, memur maaş artışının önemli bölümünün enflasyon karşısında eridiği anlamına geliyor. Temmuz ve Ağustos aylarındaki veriler, memur maaşlarında reel kaybın devam edeceğine işaret ediyor. Yılın ikinci yarısı için belirlenen zam oranının kalan kısmı, önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte değerlendirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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