Ocak 2027 Zammı İçin İlk Rakamlar Belli Oldu

Milyonlarca emekli ve memurun gözü Ocak 2027'deki maaş artışında. TÜİK'in açıkladığı temmuz ve ağustos enflasyonu, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 3,65'lik zammı garantiledi. Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşmedeki yüzde 7 artışın üzerine enflasyon farkı eklenecek.

TÜİK'e göre temmuzda aylık enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 oldu. Böylece 2026'nın ikinci yarısının ilk iki ayı için bileşik enflasyon yüzde 3,65'i buldu. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam dilimini oluşturuyor. Memur ve memur emeklilerinin fark alabilmesi için yılın kalan dört ayındaki enflasyonun yüzde 3,23'ü aşması şart. Eylül-aralık verileriyle ocak zammı netleşecek.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28. Bu gerçekleşirse ikinci yarıda enflasyon yüzde 8,7 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8,7, memurlar yüzde 6,67 zam alacak. En düşük emekli aylığı 25 bin 601 TL'ye, en düşük memur maaşı 74 bin 907 TL'ye çıkacak.

Kaynak: Haber Merkezi