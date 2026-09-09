Kademeli Emeklilik Teklifleri TBMM Komisyonlarında Bekliyor

Milyonlarca çalışanın beklediği kademeli emeklilik düzenlemesi TBMM gündemindeki yerini koruyor. 8 Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcı bulunanları ilgilendiren düzenleme için 2024 ve 2025'te Meclis'e sunulan kanun teklifleri hala komisyon aşamasında. Henüz yasalaşan bir düzenleme bulunmuyor.

TBMM kayıtlarına göre, kademeli emeklilik konusundaki ilk kapsamlı teklif, 5 Aralık 2024'te Milletvekili Ediz Ün tarafından sunuldu. 2/2755 esas numaralı teklif, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigorta başlangıcı bulunanlar için kademeli yaş ve prim şartları öngörüyor. Teklif, 6 Aralık 2024'te Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'na gönderildi ve görüşülmeyi bekliyor.

2025'te konu yeniden Meclis gündemine geldi. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın imzasını taşıyan 2/2959 esas numaralı teklif, 3 Mart 2025'te TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Bu teklifle işçi, memur ve sözleşmeli personel için kademeli emeklilik düzenlenmesi amaçlandı. Teklifin de komisyonda olduğu belirtiliyor.

Kademeli emeklilik talebinin temelinde bir günlük sigorta başlangıcı farkı yatıyor. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar, 2023'te yürürlüğe giren EYT düzenlemesiyle yaş şartından muaf tutuldu. Ancak 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olanlar için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 7 bin prim günü şartı geçerli. Bu nedenle bir günlük fark, emeklilik tarihini 17 ila 20 yıl ileriye taşıyabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi