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Ağustos enflasyonu belli oldu: Emekli zammında ilk iki ay yüzde 3,65

Ağustos enflasyonu belli oldu: Emekli zammında ilk iki ay yüzde 3,65
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TÜİK'in açıkladığı ağustos enflasyonu aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 31,51 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı için belirleyici olan ilk iki aylık kümülatif enflasyon yüzde 3,65'e ulaştı. Kesin zam oranı aralık ayı sonunda netleşecek. Memur emeklileri ise temmuzda toplam yüzde 13,52 artış almıştı.

TÜİK ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici enflasyonu aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 31,51 oldu. Emekli maaşları altı aylık enflasyona göre belirlendiği için bu veriler, ocak zammının hesaplanmasında kritik önem taşıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayı zam oranında kullanılacak ilk iki aylık kümülatif enflasyon yüzde 3,65 olarak gerçekleşti. Kesin zam oranı, aralık ayına kadar açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek. Haziran döneminde ise altı aylık enflasyon yüzde 6,09 olmuş ve SSK ile Bağ-Kur emeklileri bu oranda zam almıştı.

Memur ve memur emeklileri, temmuzda yüzde 6,09 enflasyon farkının yanı sıra yüzde 7 toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam yüzde 13,52 artış elde etmişti. Emeklilerin maaş artışlarının hayat pahalılığı karşısında ne kadar etkili olacağı önümüzdeki dönemde izlenecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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