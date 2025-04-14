MEMUR ZAM ORANLARI! 2025 Memur ara zammı belli oldu mu? En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur zam oranları, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre belirleniyor. 2025 yılı Ocak ayında memurlara %11,54 oranında zam yapılmıştı. Şimdi ise gözler Temmuz ayında uygulanacak ikinci zamma çevrildi. En düşük memur maaşı ne kadar olacak sorusunun cevabı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verilerine göre netleşecek. Birçok kişi, Temmuz ayı maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. En düşük emekli maaşının kaç TL olacağı araştırılıyor. Peki, 2025 Memur ara zammı belli oldu mu? En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun duyurduğu ocak, şubat ve mart ayı enflasyon verileri sonrasında da SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranları belirlenmeye başladı. Söz konusu üç aylık dönemde enflasyonun toplam oranı yüzde 10,06 olurken, bu hesaba göre emeklilerin en az yüzde 10,06'lık zammı şimdiden hak ettiği anlaşılıyor.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği zamlı maaşlar, temmuz ayında hesaplara yatırılacak. SSK emeklileri tahsis numaralarının son rakamına göre 17-26 Temmuz tarihlerinde yeni maaşlarını alırken, BAĞ-KUR emeklileri de 25-28 Temmuz tarihlerinde alacak. Memur ve memur emeklileri için de benzer bir ödeme takvimi olacak.