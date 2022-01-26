Memur emeklisi maaş farkları ne zaman yatacak 2022? SON DAKİKA! Memur emeklisi maaş farkı ne kadar? Memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak?

Memur emeklisi maaş farkı ne kadar araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur ve emeklilere yüzde 2.5 ek zam kararı verilmiş ve böylece üzde 27.9 olan Ocak zammı, yüzde 30.95'e çıkmıştı. Ancak yasanın gecikmesi nedeniyle ek zam maaşlara yansıtılamamıştı. Milyonlarca emekli ek zam farkını yarın almaya başlayacak. Peki, Memur emeklisi maaş farkları ne zaman yatacak 2022?Memur emeklisi maaş farkı ne kadar? Hangi memur emeklisi ne kadar maaş farkı alacak? Memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak? Detaylar haberimizde...

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur emeklileri her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alıyor. Bu ay enflasyon verileri beklendiğinden, maaşlar ek zamsız olarak yatırıldı. Yüzde 30.95 zamla oluşan farkı, memur emeklileri 27 Ocak'ta alacak. Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, dul veya yetim aylığı alan 2 milyon 386 bin kişi, aylıklarında oluşan fark tutarlarını bu tarihte hesaplarında görecek.

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKI NE KADAR?

Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; aylıklarını her ay alanlara Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, 3'er aylıklar halinde alanlardan Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi. Toplam 3 milyar 648 milyon lira fark ödemesi yapılacak.

EN AZ 4.289 TL MAAŞ

Sabah'tan Faruk Erdem'in aktardığına göre, yüzde 30.95'lik Ocak zammı en düşük memur emeklisi maaşını 3 bin 275 lira 90 kuruştan 4 bin 289 lira 79 kuruşa yükseltti. En düşük maaşta bin 13 lira 89 kuruşluk artış yaşandı. Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az bin 13 lira 89 kuruş zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam fark alacak emekliye ise en az 3 bin 41 lira 67 kuruş ödeme yapılacak.

2 ÇOCUKLUYA 770 TL

Zam, memurların maaşlarının yanı sıra aile yardımlarına da yansıdı. Çalışmayan eş için ödenen yardım 535,16 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 117,72, 6 yaş üstü için 58,86 liraya çıktı. Buna göre eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memurun aile yardımı 770,60 liraya çıktı.

HANGİ MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR MAAŞ FARKI ALACAK?

Memurlar bu ayın 15'inde yüzde 27.9 zamlı ödemelerini almıştı. 2.5 puanlık artışla oluşan zam farklarının hesaplanmalarını müteakiben ödeneceği duyuruldu. Memur emeklileri ise enflasyon verileri beklendiği için bu ayın başında maaşlarını hiç zam yansıtılmadan almıştı. Bu nedenle emeklilere, yüzde 30.95 artış ile oluşan zam farkının ödemesi yapılacak.

İşte meslek meslek emekli memur maaşları:

Görev: Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş (TL): 11.806

Zamlı maaş (TL): 15.459

Fark (TL): 3.653

Görev: Genel müdür (1/1)

Mevcut maaş (TL): 10.435

Zamlı maaş (TL): 13.664

Fark (TL): 3.229

Görev: Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş (TL): 4.004

Zamlı maaş (TL): 5.243

Fark (TL): 1.239

Görev: Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş (TL): 3.918

Zamlı maaş (TL): 5.130

Fark (TL): 1.212

Görev: Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş (TL): 4.029

Zamlı maaş (TL): 5.275

Fark (TL): 1.246

Görev: Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut maaş (TL): 6.840

Zamlı maaş (TL): 8.956

Fark (TL): 2.116

Görev: Polis memuru (8/1)

Mevcut maaş (TL): 4.167

Zamlı maaş (TL): 5.456

Fark (TL): 1.289

Görev: Mühendis (1/4)

Mevcut maaş (TL): 4.913

Zamlı maaş (TL): 6.433

Fark (TL): 1.520

Görev: Teknisyen (Lise-1/4)

Mevcut maaş (TL): 3.419

Zamlı maaş (TL): 4.477

Fark (TL): 1.058

Görev: Profesör (1/4)

Mevcut maaş (TL): 9.346

Zamlı maaş (TL): 12.238

Fark (TL): 2.892

Görev: İmam-hatip

Mevcut maaş (TL):4.029

Zamlı maaş (TL): 5.275

Fark (TL): 1.246

Görev: Avukat (1/4)

Mevcut maaş (TL): 4.029

Zamlı maaş (TL): 5.275

Fark (TL): 1.246

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