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Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı çiftinin bebekleri ilk kez görüntülendi! Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın oğullarının ismi ne?

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı çiftinin bebekleri ilk kez görüntülendi! Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın oğullarının ismi ne?
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Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı çiftinin bebekleri ilk kez objektiflere yansıdı. Ünlü çiftin minik oğullarıyla verdikleri poz sosyal medyada gündem olurken, bebeğin ismi ise merak konusu haline geldi. Peki, Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın oğullarının ismi ne, kaç aylık? İşte, detaylar…

Uzun süredir birlikte olan ve özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, bu kez ailece verdikleri pozla magazin dünyasının odak noktası oldu. Çiftin bebekleriyle birlikte objektiflere yansıyan kareleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, takipçileri tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.Pek çok kullanıcı, "Melisa Aslı Pamuk'un oğlu kaç aylık?", "Yusuf Yazıcı oğluna ne isim verdi?" gibi soruların yanıtını aramaya başladı. Peki, Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın bebeklerinin ismi ne, yaşı kaç? İşte, herkesin merak ettiği o detaylar…

MELİSA ASLI PAMUK İLE YUSUF YAZICI'NIN OĞULLARININ İSMİ NE?

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı çifti, geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen bebekleriyle ilk kez objektiflere yakalandı. Çiftin minik oğullarıyla birlikte verdiği samimi poz sosyal medyada büyük ilgi görürken, takipçilerin en çok merak ettiği konu ise "Bebeğin adı ne?" sorusu oldu.

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı çiftinin bebekleri ilk kez görüntülendi! Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın oğullarının ismi ne?Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın oğullarının ismi ne

Çift, 29 Ocak 2025 tarihinde dünyaya gelen oğullarına Mylan ismini verdi. Hem kulağa hoş gelen hem de anlamıyla dikkat çeken Mylan ismi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu."Düzgün, temiz" anlamları taşıyan bu isim, hem modern hem de uluslararası bir etki yaratıyor.

İşte, ünlü çiftin o paylaşımları...

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı çiftinin bebekleri ilk kez görüntülendi! Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın oğullarının ismi ne?

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı çiftinin bebekleri ilk kez görüntülendi! Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın oğullarının ismi ne?Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı ve oğulları Mylan

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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