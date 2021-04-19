Melikgazi Belediyesinin dilencilere yönelik denetimleri devam ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ramazan ayı boyunca dini ve vicdani duyguları kullanan kişilere fırsat vermeyeceklerini belirtti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ramazan ayı boyunca dini ve vicdani duyguları kullanan kişilere fırsat vermeyeceklerini belirtti.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ramazan ayının gelmesi ile belirli alan ve mekanlarda, köşe başlarında kamp kuran dilencilere karşı denetim yapmaya devam ettiğini ifade etti.

Vatandaşlara uyarıda bulunarak, istismarın kötü bir davranış biçimi olduğunu ve bu nedenle art niyetli hiçbir davranışa izin verilmemesi gerektiğini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Dini ve vicdanı duygularını kullanarak para toplayan kişilere yönelik denetim gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz ana ve ara caddelerin yanı sıra ibadethanelerin önünde dilenenleri toplayarak gerekli işlemleri yapıyor. Duygu sömürüsüne ve insanların iyi niyet, acıma ve özellikle yardım etme hislerinin istismar edilmesine izin vermeyelim. Halkımız yardımseverdir ve iyi niyetle yapılan tüm istekleri yerine getirir. Özellikle ramazan ayında yardımlaşmanın hat safhaya vardığı dönemde cami avlusunda, yollarda ve köşe başlarında dilenmek pek inandırıcı olmamaktadır. Bu sebeple gerçek ihtiyaç sahiplerine yardım edilmelidir. Bizlere ulaştırılan ihbarlarla ilgili, gerekli tüm işlemler anında yapılıyor. Ekiplerimiz, halkımızın rahatı ve huzuru için bu tür çalışmalarını sürdürmeye devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil