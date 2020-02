Melek Mosso'dan uzun zamandır beklenen albüm

07.02.2020 11:09 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:09

Tüm şarkıların söz ve bestesi Melek Mosso, düzenlemelerinde Sabi Saltiel, Velican Sagun, Melek Mosso imzası dikkat çekiyor.

Sony Music etiketiyle yarın yayınlanacak albümde, beş yeni şarkı yer alıyor. Melek Mosso adıyla yayınlanan, bir anlamda ismi olmayan bu mini albümde yer alan şarkılar bir taraftan imkansızlığı, acıyla süsleyip insanın içini sızlatırken; diğer taraftan da "ayağa kalk, yoluna devam et" diye bağırıyor. Özür dilemeyi bilen, affedilmeyi isteyen bir tarafı var ve bir şarkıda "doğum günü"nü kutlayacak kadar da insana sarılmış. Melek Mosso, "2017 yılında yazdığım ve her birine kalbimin bir parçasını iliştirdiğim gönül kuşlarımdır bu beş şarkı da. İsterim ki herkesin penceresine konsun, benim yaralarıma olduğu gibi her yaraya şifa versin" diyor.

TÜKETİYORUZ, TÜKENİYORUZ

Albümün çıkış şarkısı ise S4hir'le duet yaptığı Tükettim. Sözleri Melek Mosso ve S4hir, düzenlemesi Sabi Saltiel, Velican Sagun, Melek Mosso imzası taşıyan şarkının klibi de kendinden söz ettirecek nitelikte. Her ne kadar bir aşk şarkısı gibi tınlasa da Melek Mosso, Tükettim şarkısında insan eliyle çevreye verilen büyük zararlar için klibindeki göndermelerle özür diliyor. Klibin senaryosunun oluşumunda bizzat bulunan Melek Mosso, Ersin Gürler Akan yönetmenliğinde çekilen bu video ile izleyiciye bir ayna tutuyor aynı zamanda. Gerek doğaya verilen zararlar, gerek tüketilen doğal kaynaklar gerekse günümüz ilişkilerinin yozlaşmasıyla, insanın tükettiklerine gönderme yapıyor.

