Meksika'da son 24 saatte 639 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da son 24 saatte 639 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 639 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 7 bin 730 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 7 bin 730 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 416 bin 179 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 639 kişi artarak 46 bine ulaştı.

Kaynak: DHA