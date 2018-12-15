Mehmetçikten İhtiyaç Sahibi Öğrenci ile Ailelere Gıda ve Yakacak Yardımı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Midyat ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrenci ile ailelere giyim, yakacak ve gıda yardımı yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, jandarmanın halkla bütünleşme faaliyetleri kapsamında, Midyat Zübeyde Hanım Anaokulu ve Midyat Mehmetçik İlköğretim Okulları ziyaret edildi. Ekipler, tespit edilen ihtiyaç sahibi 55 öğrenciye ayakkabı ve mont, 100 öğrenciye de jandarma amblemli kırtasiye malzemesi hediye etti. İlçeye bağlı Işıklar, Bahçelievler, Estel ve Bağlar mahallelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi 22 aileyi de ziyaret eden ekipler, vatandaşlara gıda, kıyafet, kışlık yakacak yardımı yaptı.

Aynı zamanda jandarma trafik ekiplerince Midyat'a bağlı Narlı İlköğretim Okulu ve Nusaybin ilçesi Çatalözü İlköğretim Okulunda öğrencilere trafik kuralları, servis araçlarında uyulması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi, araca binme ve inme ile karşıdan karşıya geçme konularında seminer verildi. - MARDİN