Mehmetçik Vakfı'ndan Teşekkür Belgesi

Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi emekli Albay Bülent Uzun tarafından, Tuğgeneral Hikmet Akıncı İlkokulu Müdürü Yavuz Kazancı'ya, "Bizim manav" projesi dolayısıyla teşekkür belgesi verildi.

Okulda yürütülen "Bizim Manav" projesi kapsamında öğrenciler, kantinden aldıkları meyvelerin parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmak üzere kumbaraya atmıştı.

Projenin tamamlanmasının ardından Uzun, okulu ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi, okul müdürü Kazancı'ya teşekkür belgesi sundu.

Kazancı, proje kapsamında bir ayda kumbarada biriken bin 133 liranın Mehmetçik Vakfı hesabına yatırıldığını söyledi.

Öğrencilere bu yaşlarda milli duyguları aşılamanın önem taşıdığına işaret eden Kazancı, "Okulumuz adına gerçekleştirdiğimiz projemizin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha anladık. Okulumuz adına Mehmetçik Vakfı'na çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Programa, Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün de katıldı.