23.10.2019 02:59

Mehmetçiğe Bergama'dan selam

İZMİR - Barış Pınarı Harekatında Terör Örgütü PKK ile amansız bir mücadele veren Kahraman Mehmetçiğe bir destek de Bergama'dan geldi.

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlıklarının düzenlediği organizasyon ile Cumhuriyet Meydanında buluşan yüzlerce Bergamalı ellerinde Türk Bayrağı ile Mehmetçiği selamladı.

Organizasyona Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar, Bergama İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz, Bergama Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları, AK Parti İlçe Başkanı Sabahattin Güzel, MHP Bergama İlçe Başkanı Av. Hasan Hüseyin Engin, STK Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Düzenlenen organizasyonda görüşlerini dile getiren MHP Bergama İlçe Başkanı Av. Hasan Hüseyin Engin " Kahraman Türk ordumuza Barış Pınarı Harekatında moral ve motivasyonumuzu yükseltmek ve yanlarında olduğumuzu göstermek için burada toplandık. Bilindiği gibi büyük Türk Milleti'nin güçlü olması, ordusunun da güçlü olmasına bağlıdır. Ordumuz ise ancak moral ve motivasyon ile güçlü olur. Biz o moral ve motivasyonu kendilerine sağlamak ve arkalarında olduğumuzu göstermek için buradayız. Cumhur İttifakı olarak, AK Parti İlçe Başkanı Sabahattin Güzel'in öncülüğünde bu program gerçekleştiriliyor. Bergamalılar her zaman ki gibi bu tür olaylara karşı hassasiyetini gösterdi. Ordusunun, Devletinin ve Milletinin yanında olduğunu, bu tür olaylarda hiçbir siyasi düşünceye kapılmadan, siyasi görüşlerinin bir kenara bırakarak büyük Türk Milleti her platformda olduğu gibi bugün de kenetlendiğini gösterdi. Zaten bilindiği üzere diğer devletlerin en çok korktuğu şey büyük Türk Milleti'nin bu birlikteliğidir. Bu birlikteliği bozmak için yıllardan beri bazı olaylar oynanıyor. Ancak başaramadılar. Bugün de başaramadıklarının en büyük göstergesi burada Bergama da Cumhuriyet Meydanında göstermiş olduk. Allah ordumuzun ayağına taş değdirmesin. Allah sağ salim gidip gelmelerini nasip etsin " diye konuştu.

Cumhur İttifakı ortağı AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sabahattin Güzel ise " "Barış Harekatına katılan ordumuza buradan bayraklarımız le selam gönderdik Bergama Halkı olarak. MHP Bergama İlçe Başkanı ile birlikte organize ettiğimiz güzel bir organizasyon oldu. Bu organizasyona katılan tüm Bergama Halkına teşekkür ediyorum " dedi.

Bergama Cumhuriyet meydanında düzenlenen organizasyon, Bergamalıların hep birlikte asker selamı vermesi ile sona erdi.

Kaynak: İHA