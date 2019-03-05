Mehmet Özhaseki, Memur-Sen'i Ziyaret Etti

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Memur-Sen Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Memur-Sen'in 11 hizmet kolunda etkili bir konfederasyon olduğunu belirterek, "Memur-Sen ailesi, ülkesinin ve mazlum tüm coğrafyaların sözcülüğünü yapmaya çalışan bir kitle. Ülke hassasiyeti çok yüksek, mazlum ve mağdurların sözcülüğünü üstlenmesi açısından çok önemli bir teşkilat. Ülkemiz 31 Mart yerel seçim süreci yaşıyor, böyle bir süreçte Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve Altındağ Belediye baskan adayı Asım Balcı'nın ziyareti bizleri çok memnun etmiştir" şeklinde konuştu.

"Pazarlık olmadı"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki ise, yerel seçimlere ve cumhur ittifakına değinerek, MHP ile ittifak görüşmelerinde hiçbir pazarlık olmadığının altını çizdi.

Belediye Başkanlığı boyunca 100 bine yakın gecekondu binasını yıkıp kimsenin bedduasını dahi almadığını anlatan Özhaseki, bin 200'den fazla park yaptığını, şehrin altyapısını ve üst yapısını bitirdiğini söyledi. İyi niyetle çalışmak gerektiğini dile getiren Özhaseki, "Şimdi de önümüzde Ankara imtihanı var. 30 kişilik bir ekiple Ankara'da neler yapabiliriz, hangi projeler eksik, vatandaş nelerden şikayet ediyor bunları tek tek belirledik ve bir kitapçık haline getirdik. Toplamda 5 bine yakın proje ortaya çıktı" diye konuştu.

Özhaseki, diğer yandan CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye adayının hiçbir projesi olmadığından duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, "Projen yoksa neden aday oldun, 5 yıl boyunca ne yapacaksın?" sorusunu yöneltti.

Seçimlerin ciddi bir iş olduğunun altını çizen Özhaseki, 31 Mart seçimlerinde sandıklara sahip çıkmak gerektiğini söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA