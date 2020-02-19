: Medya imparatoru ABD Başkanı seçilirse Bloomberg'ü satacak

19.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:25

Forbes'a göre 62,8 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 8. insanı olan ve ABD Başkanlığı'na aday adaylığını koyan Michael Bloomberg, kendi adını taşıdığı haber ajansı ve finansal veri hizmeti sağlayıcısı Bloomberg'ü başkan seçilmesi durumunda satacak.

"TRUMP'IN OLDUĞU YERDEN 180 DERECE FARKLI NOKTADAYIZ"

Bloomberg'de yer alan habere göre Trump'ın başkan seçilmesine rağmen emlak şirketlerini satmaması Bloomberg tarafından sertçe eleştiriliyordu.

CNN'e konuşan Bloomberg'in kampanya yöneticisi Tim O'Brien, "Mike Bloomberg seçilirse vergi iadelerini açıklayacak. Bloomberg şirketini satacak. Bu konuda hiçbir kafa karışıklığı olmasın. Trump'ın bu konularda olduğu yerden 180 derece farklı bir noktadayız" dedi.

"KAZANMASI DURUMUNDA SATACAK"

Bloomberg'ün kampanya sözcüsü Galia Slayen ise "Mike seçimi kazanması durumunda şirketi satacak" diye konuştu.

1986 yılında kurulan Bloomberg'de 15 bin kişi çalışıyor.

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