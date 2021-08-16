Medipol'den kireçlenmeye ilişkin bilgilendirme

Medipol Esenler Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi İlknur Can, "Sinsi bir hastalık kireçlenme semptomsuz başlayarak ilerde eklemde gıcırtı, kızarıklık ve ağrı ile kendini gösterebilir.

Medipol Esenler Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi İlknur Can, "Sinsi bir hastalık kireçlenme semptomsuz başlayarak ilerde eklemde gıcırtı, kızarıklık ve ağrı ile kendini gösterebilir. Tedavide erken dönemde iltihabı giderici ağrı kesici anti-inflamatuar ilaçlar, fizik tedavi, PRP tedavisi uygulanabilir." ifadelerini kullandı.

Medipol Esenler Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamayla kireçlenme hakkında bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğr. Üyesi İlknur Can, yaş ile birlikte kireçlenmenin görülme sıklığının artabileceğini bildirdi.

Kireçlenme nedenleri ve tedavi yöntemlerine ilişkin bilgi veren Can, halk arasında kireçlenme adı ile bilinen Osteoartrit'in, eklem yüzeyindeki kıkırdak dokunun iltihabı sonucu zamanla aşınması ve yıpranması ile ortaya çıkan bir hastalık olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kireçlenmeni en sık diz, kalça eklemi, boyun bel ve sırt omurgası, el eklemlerinde görülmekle beraber bütün eklemler de görülebilir. Kireçleme, başlangıç döneminde belirgin semptom vermeyen sinsi bir hastalık. Başlangıç döneminde eklemlerde hareket sonrası oluşan ağrılar vardır. Zamanla istirahat halinde de ağrılar görülür. Eklemlerde sabah sertliği görülür. Bu sertlik 30 dakikadan kısa sürede açılır. Oturduğumuz yerden kalkarken eklemlerde ağrı ve sertlik görülebilir.

Eklemlerde esneklik kaybı ve hareket kısıtlılığı görülebilir. Eklemde şişlik hafif kızarıklık olabilir. Parmaklarda şekil değişikliği olabilir. Eklemlerinizde krepitasyon dediğimiz gıcırtı sesleri duyulabilir. Yürümede zorluk merdiven inip çıkışta zorluk görülebilir. Sinsi bir hastalık kireçlenme semptomsuz başlayarak ilerde eklemde gıcırtı, kızarıklık ve ağrı ile kendini gösterebilir. Tedavide erken dönemde iltihabı giderici ağrı kesici anti-inflamatuar ilaçlar, fizik tedavi, PRP tedavisi uygulanabilir."

"Obezite en önemli risk faktörlerinden biridir"

Kireçlenme için risk faktörlerini sıralayan Can, ağır işlerde çalışma, yaşlanma, kilo artışı, romatizmal hastalıklar, daha önce geçirilmiş eklem operasyonları, sporcu yaralanmaları, eklemlerin aşırı kullanımı gibi etkenlerin kireçlenme için risk faktörlerini olduğunu aktardı.

Can, şu bilgileri verdi:

"Obezite en önemli risk faktörlerinden biridir. Fazla kilo eklemler üzerinde bindirdiği fazla yükle kireçlenmeyi artırdığı gibi aynı zamanda yağ dokusu hücrelerinde salgılanan iltihabı maddeler ile de kireçleme riskini artar. Örneğin el parmaklarında görülen kireçlemede üzerine hiçbir yük binmemesine rağmen yapılan çalışmalarda obezite ile ilişkili bulunmuştur.

Bunun yanında yaşla birlikte eklemlerin aşılması beklenen bir süreçtir. 65 yaş üzerinde kireçleme görülme oranı belirgin bir şekilde artış gösteriyor. Fakat bazı kişilerde genetik yatkınlığına bağlı olarak bu süreç daha da hızlanabiliyor. 40 yaş altı süreçte görüldü dahi görebiliyoruz."

Can, uzun süre hareketsiz aynı pozisyonda duranlarda, tekstil işçilerinde, masa başı pozisyonda çalışanlarda boyun omurlarında kireçlemenin sık görüldüğünü belirterek elleri yoğun kullanma, el işi yapmanın da el osteoartriti için risk faktörü olduğunu ifade etti.

Romatoid artrit, psoriatrik artrit gibi romatizmal hastalıklarda, eklem tüberkülozu gibi enfeksiyon hastalıklarında daha erken yaşlarda eklem hasarına bağlı olarak kireçleme görülebileceği uyarısında bulunan Can, bu kişilerde protez cerrahisini daha önce yapmak gerekebileceğini bildirdi.

Erken dönem kireçlenme tedavisini anlatan Can, şu ifadeleri kullandı:

"Tedavide erken dönemde iltihabı giderici ağrı kesici anti-inflamatuar ilaçlar, fizik tedavi, PRP tedavisi uygulanabilir. Eklem aralığının daraldığı durumlarda eklem içi hylaluronik asit enjeksiyonları yapılabilir. Kireçlenmenin ilerlemesini azaltıcı yumurta kabuğu ekstresi, kurkumin, kolajen içeren ürünler kullanılabilir.

Tedavisi geciken veya yaşı çok ilerlemiş hastalarda eklem yüzeyi tamamen fonksiyonel özelliğini kaybettiği için eklem protezi ameliyatlarına gerek duyulur. Aksi takdirde hastalar yürüme fonksiyonunu kaybetmek sureti ile yatağa bağımlı hale gelebilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu