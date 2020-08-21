Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesi ilk çalışmasını yaptı
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, 2020-2021 sezonu öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
21.08.2020 22:33 | Son Güncelleme: 21.08.2020 23:23
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, 2020-2021 sezonu öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki ilk antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.
Turuncu-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA