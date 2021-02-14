Medipol Başakşehir maçından notlar
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Medipol Başakşehir maçından notlar

14.02.2021 15:56 | Son Güncelleme: 14.02.2021 16:01
Medipol Başakşehir maçından notlar

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, geçen hafta oynanan Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, geçen hafta oynanan Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Son 4 maçtır galibiyete hasret kalan Göz-Göz'de defansın ortasında Titi ve Mihojevic'i yedek soyunduran Karaman, bu bölgede sakatlıktan çıkan Alpaslan Öztürk ve Atınç'ı görevlendirdi. 

Diabate ve Esiti'yi de kızağa çeken Ünal Karaman, Zulj'e iki maç aradan sonra, ara transferde yuvaya dönen Jahovic'e ise ilk kez 11'de forma şansı tanıdı. Deneyimli teknik adam Ndiaye'yi sol kanatta görevlendirirken, Jahovic ise ileri uçta görev yaptı. Sarı kırmızılılarda devre arasında kadroya katılan Beykan Şimşek ile sakatlığı bulunan Napoleoni maç kadrosunda yer almadı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman da tıpkı Ünal Karaman gibi geçen hafta oynanan Karagümrük maçının ilk 11'inde 3'ü zorunlu 4 değişikliğe gitti. İstanbul temsilcisinde sakatlıkları bulunan Ömer Ali, Mahmut ve Giuilano kadroda yer almazken, bu oyuncuların yerine Fernandes, Berkay Özcan ve Youssef forma giydi.

Göztepe tarihinin en önemli futbolcularından olan eski milli kalecilerden Ali Artuner, vefatının 20'nci yıldönümünde unutulmadı. 12 yıl boyunca ay yıldızlı formayı da terleten Artuner için sarı kırmızılı futbolcular, ısınmaya üzerinde Artuner'in fotoğrafı olan tişörtlerle çıktı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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